Cena parkiranja na Tobačni ostaja pet evrov, lastnik ne popušča

Če ste se v zadnjih mesecih odpravili po opravkih na Upravno enoto Ljubljana na Tobačni ulici in parkirali na tamkajšnjem parkirišču, vas je sigurno presenetila cena – ne glede na čas parkiranja je enotna, in sicer pet evrov. Račun pa poravnate kar v bližnji trafiki. Če ste torej prej za uro parkiranja odšteli 1,2 evra, morate trenutno ne glede na to, za koliko časa parkirate, odšteti pet evrov. Obstaja tudi možnosti brezplačnega parkiranja, a le do 10 minut.

Sprememba sicer ni nova, ampak velja že nekaj mesecev, ko je postala lastnik zemljišča družba AS57, ki je tudi prevzela upravljanje s parkiriščem in uvedla nov red parkiranja. Načelnik upravne enote Bojan Babičje že takrat dejal, da upravna enota nima vpliva na ceno parkiranja, da pa bodo poskusili z družbo AS57 najti skupno besedo.

Ker omenjeni režim velja že nekaj časa, smo se na upravni enoti pozanimali, če se mogoče obetajo kakšne spremembe in ali je lastnik vseeno "stopil korak nazaj." Kot nam je pojasnila svetovalka za odnose z javnostmi na upravni enoti Alexandra Gregorc, so stopili v stik z lastnikom, a je bil njegov odgovor, da so si zastavili tako cenovno politiko in da od cene ne odstopajo. Kar pomeni, da ima upravna enota zvezane roke. Torej, če se obiskovalcem zdi cena pretirana, morajo v okolici poiskati druge rešitve za parkiranje.