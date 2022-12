'Cena pšenice bo tako visoka, da bo raje človek pojedel človeka'

Francoski zdravnik in astrolog Michel de Nostredame je v 16. stoletju svetu zapustil prav posebno zapuščino: mnogo zloveščih prerokb. Tik pred smrtjo je Nostradamus človeštvu zapustil svojo najbolj priznano knjigo, Les Prophéties, zbirko 942 prerokb. Čeprav so objavljene leta 1555, več kot desetletje pred njegovo smrtjo, jih učenjaki in raziskovalci še vedno pregledujejo in prebirajo, da bi ugotovili, kaj bo prineslo novo leto.

Gotovo vsi poznamo slavnega Nostradamusa, ki naj bi uspel napovedati številne ključne trenutke v naši zgodovini, kot so denimo 11. september, vzpon Adolfa Hitlerja, pristanek na luni in še mnogo drugega.

Ta napoved predvsem straši astronome in astronavte. Ali to pomeni, da ne bo noben stopil na Mars? Bo ta planet za nas ostal vedno le velika skrivnost, ki je ne moremo doseči?

Bliža se nam še ena velika vojna, glasi Nostradamusova prerokba. "Sedem mesecev velike vojne, ljudje bodo mrtvi zaradi zla," je zapisal. Vprašanje je, ali se glede na situacijo v svetu to nanaša na rusko invazijo na Ukrajino ali na kaj drugega, kar še prihaja, ampak to bomo sčasoma videli in morebiti tudi doživeli.

To je nekaj, kar vsi dobro poznamo. Po epidemiji covida-19, številnih zaprtjih in sredi trenutne vojne v Ukrajini je gospodarska kriza nekaj povsem vsakdanjega. Soočamo se z njo na vsakem koraku, borimo se in jezimo, češ kdaj bo nehala, ampak na koncu vztrajamo. Naše vlade pripravljajo tisoč in en načrt, kako se bomo rešili krize, a te besede slišimo že toliko časa – besede, polne obljub, ki na žalost skoraj nikoli niso izpolnjene.

Morbidna in dramatična napoved namreč kaže, da se bodo življenjski stroški še bolj podražili, a upajmo, da je omenjeni kanibalizem le poetično pretiravanje. Se je pa ta morbidna in dramatična napoved že izkazala za še kako resnično.

Pri tem je Nostradamus imel prav. Inflacija, rast cen energentov in osnovnih živil so naš vsakdan in nekaj povsem normalnega. Ampak če je Nostradamus imel prav glede krize, ali je imel prav tudi glede tega, da je to šele začetek in da se bodo stvari še poslabšale? V svoji napovedi namreč pove, da bo cena pšenice tako visoka, da bo raje človek pojedel človeka.

Globalno segrevanje

"40 let ne bo dežja. 40 let bo dež vsak dan. Suho bo še bolj suho, nato pa bodo velike poplave," se glasi Nostradamusova napoved, ki jo mnogi razumejo kot grozljivo napoved o podnebnih spremembah. Tudi to nam ni velika novost. Podnebne spremembe so prisotne, Zemlja se segreva hitreje, kot bi se morala, doletele so nas in nas še bodo ekstremne padavine, vse to pa pušča posledice na živalskem svetu. Ukrepati je seveda treba, tudi mi, posamezniki, a o tem naj premisli vsak zase. Vsak izmed nas ima namreč možnost, da poskrbi za planet.

In čeprav nosijo Nostradamusove besede neko apokaliptično noto, so deli, kot so suha zemlja in velike poplave, povsem resnični in niso le prerokbe.

Civilni nemiri

In glede na vse zgoraj navedene razmere je povsem pričakovano, da pride do upora. Slabe življenjske razmere, pomanjkanje hrane in visoki stroški kar kličejo po uporu ljudi.