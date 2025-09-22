Svetli način
Cena vožnje z ljubljanskim mestnim avtobusom od oktobra 1,5 evra

Ljubljana, 22. 09. 2025 18.54 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , D.L.
20

Ljubljanski mestni svet je potrdil podražitev enkratne vozovnice za mestni avtobus. Od 1. oktobra bo cena vožnje tako znašala 1,5 evra. Podražitvi so nasprotovali opozicijski svetniki. V razpravi so opozorili, da mestna občina s podražitvijo ne spodbuja uporabe javnega potniškega prometa, ampak povečuje število avtomobilov v centru mesta.

Avtobus LPP
Avtobus LPP FOTO: Shutterstock

Namestnik direktorja javnega podjetja Ljubljanski potniški promet (LPP) Rok Vihar je v obrazložitvi dejal, da gre za izenačitev tarifne lestvice v javnem linijskem prevozu potnikov in tarifne lestvice, ki velja v mestnem linijskem prevozu. "Se pravi, da bo v mestu za enako razdaljo veljala enaka cena kot trenutno velja v državnem sistemu medkrajevnih linij," je povedal.

Poudaril je, da podražitev ne bo vplivala na 75 odstotkov potnikov LPP, ki uporabljajo terminske vozovnice, saj se cena teh ne bo spremenila. Po njegovih besedah je pri plačevanju s plačilnimi karticami cena vožnje 1,5 evra, brezplačen prestop v 90 minutah pa omogoča le plačilo s kartico ali aplikacijo Urbana.

Opozicijski mestni svetniki so v razpravi nasprotovali zvišanju cene. Svetnik liste Glas za otroke in družine Aleš Primc je opozoril, da seja mestnega sveta ne mine brez podražitve in da bi cene lahko uskladili tudi navzdol. Mestna svetnica Maruša Babnik (SDS) pa je dodala, da je podražitev neprimerna, sploh na današnji dan brez avtomobila.

Tudi mestna svetnica Levice Petra Blajhribar Kubo meni, da je brez izboljšav v hitrosti, frekventnosti, zanesljivosti in ostalih infrastrukturnih ukrepih podražitev le dodaten strošek brez jasne vrednosti za uporabnike. Predlagajo pa uvedbo rumenih pasov vsaj po vseh glavnih vpadnicah, večjo frekventnost in boljšo koordinacijo linij, vlaganje v kolesarsko infrastrukturo in ponovno uvedbo nočnih linij. Tudi svetnica NSi Mojca Sojar se je strinjala, da bi morali Ljubljančani ob podražitvi nekaj dobiti v zameno.

Svetnik Vesne Denis Striković je opozoril, da se ne sme zgoditi, da je cena ure parkiranje nižja kot enkratna vožnja z avtobusom. Podražitev pa je dodatna spodbuda, da prebivalci ne izberejo avtobusa. Svetnik Jasmin Feratović (Pirati) je dejal, da podražitev ni smotrna, saj bo delež uporabnikov javnega prometa še naprej upadal. Svetnici Ksenija Sever (SDS) in Katja Damij (Demokrati) pa sta pozvali, naj se terminske vozovnice v prihodnje ne podražijo. Da se ne bodo, je kasneje zagotovil župan Zoran Janković.

Mestna svetnica SD Ganimet Shala pa je dejala, da razumejo razloge za zvišanje cene vozovnic, in poudarila, da so to enkratne vozovnice in ne terminske. "Ukrep bo torej zadel predvsem občasne uporabnike, torej tiste, ki kombinirajo različne oblike mobilnosti," je povedala. Dodala je, da bo moral potniški promet postati bolj privlačen, denimo z dodatnimi oblikami ugodnejših vozovnic ali cenejšimi povratnimi vozovnicami ob večjih športnih in kulturnih dogodkih.

KOMENTARJI (20)

Lolo Ruru
22. 09. 2025 20.01
+0
Ljudje iz Ljubljane so glasovali za to, Zoki je za nas super, naj plačajo, za kar so glasovali.
ODGOVORI
1 1
JanezNovak13
22. 09. 2025 19.59
+1
A ta cena velja samo za linijo 2 v smeri Zelene Jame?
ODGOVORI
1 0
medwd
22. 09. 2025 19.59
+0
A ne bi še raje uvedli še kakšno dodatno komplikacijo? Nekako preenostavno se mi zdi, daš 1,5 eur pa se pelješ z avtobusom. Kje je pa kaj birokracije tukaj? OK, kot tujec ne dobiš nikjer urbane, ampak to je premalo zakomplicirano.
ODGOVORI
1 1
JanezNovak13
22. 09. 2025 20.03
+1
"kot tujec ne dobiš nikjer urbane," Razloži tole. Vsak lahko kupi Urbano na Urbanomatu. In še na drugih prodajnih mestih.
ODGOVORI
1 0
4BIDEN
22. 09. 2025 19.56
-1
Milorad Dodik, uvaja sankcije 😁
ODGOVORI
1 2
4BIDEN
22. 09. 2025 19.54
-2
realna cena je 2 erua
ODGOVORI
1 3
Victoria13
22. 09. 2025 19.54
-3
Upokojencem ukinite brezplačen prevoz, pa ne bo potrebno nobene podražitve!
ODGOVORI
2 5
JanezNovak13
22. 09. 2025 19.54
+2
"Namestnik direktorja javnega podjetja Ljubljanski potniški promet (LPP) Rok Vihar je v obrazložitvi dejal, da gre za izenačitev tarifne lestvice v javnem linijskem prevozu potnikov in tarifne lestvice, ki velja v mestnem linijskem prevozu. "Se pravi, da bo v mestu za enako razdaljo veljala enaka cena kot trenutno velja v državnem sistemu medkrajevnih linij," je povedal." V medkrajevnem linijskem prometu so cene določene ta vsakih 5 km. Torej bi morala biti vožnja od Zaloga do Šentvida mnogo dražja kot vožnja od Šubičeve do glavne AP.
ODGOVORI
2 0
jablan
22. 09. 2025 19.52
-1
se že 30 let nisem peljal z busom
ODGOVORI
3 4
4BIDEN
22. 09. 2025 19.55
-2
čas je da se pelješ in da pripelješ celo familjo... na vožnjo z LPP
ODGOVORI
2 4
Grickoficko
22. 09. 2025 19.52
+3
Vedno se izenačuje navzgor, Boh nedaj navzdol
ODGOVORI
4 1
Malo_sutra
22. 09. 2025 19.44
+6
Sem ze zamenjal autobus za vlak, zivim v vasi tik ob rudniku in je avtobus in vlak razlika kot dan in noc. Vlak hitrejsi in hvala bogu gor ni toliko mularije ki se grdo obnasa.
ODGOVORI
7 1
Levi so barabe
22. 09. 2025 19.43
+5
Nje...
ODGOVORI
5 0
Colgate
22. 09. 2025 19.36
+7
"Najlepši grad na Balkanu" pa to
ODGOVORI
7 0
Holy50
22. 09. 2025 19.30
+4
Za Ljubljančane ceneje za ostale dražje, kot Pohorje... Diskriminacije ne poznamo.
ODGOVORI
5 1
Rožice so zacvetele
22. 09. 2025 19.25
+1
Poceni.
ODGOVORI
5 4
Artechh
22. 09. 2025 19.24
+9
kaksni popusti za druzine? da grem jaz z otroki v center me avtobus pride 12 evrov potem v obe strani, z avtom pa 2 evra bencina in 3 evre parking, ... zelo zeleno mesto ja ...
ODGOVORI
12 3
devote
22. 09. 2025 19.16
+3
bols da bi blo 2 eur in bi karta veljala cel dan.
ODGOVORI
5 2
