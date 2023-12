Cena zlata je dosegla najvišjo raven v zgodovini!

Konec začasnega premirja med Izraelom in Hamasom je bil glavni razlog, da so vlagatelji v zlatu videli varno zatočišče.

Poročila od 5. decembra navajajo, da Izrael razmišlja o poplavljanju predorov pod Gazo z morsko vodo. Nekateri trgovci menijo, da to pomeni, da se bo situacija verjetno stopnjevala. Obstaja strah, da bi islamske povezane skupine, kot so jemenski Hutiji, lahko povečale svoje dejavnosti v regiji, kar bi lahko vključevalo napade na ključne pomorske poti, kot je Hormuška ožina.

Drug dejavnik, ki podpira ceno zlata, so naraščajoča pričakovanja, da bi Fed lahko znižal obrestne mere že marca naslednje leto. Nižje obrestne mere naredijo zlato privlačnejše za trgovce v tujih valutah.

To je bilo izjemno leto za ceno zlata, vrednost plemenite kovine pa je narasla za 12%. Trenutno poteka vojna med Rusijo in Ukrajino, diplomatski konflikt med ZDA in Kitajsko (odnosi med državama so na najslabši ravni doslej) ter drugi geopolitični konflikti. Slišati je mnenja, da svet že dolgo ni bil tako nestabilen.

Po drugi strani pa so investicijske banke dokazale, da so bile njihove visoke ciljne cene zlata za letos pravilne. Nekateri analitiki sicer pričakujejo, da bodo cene zlata ostale na trenutnih ravneh ali pa se bodo potencialno zvišale. Svetovni svet za zlato je pred kratkim izjavil, da namerava 24 % vseh svetovnih centralnih bank povečati svoje zlate rezerve v letu 2024. Če se bo dolar naslednje leto zaradi padca obrestnih mer še vedno šibil, lahko rumeni kovini napovemo svetlo prihodnost.

