Cena zlata raste že od začetka leta. Naučite se trgovati s ceno zlata

Fortrade je za vse, ki bi se radi naučili trgovanja s ceno zlata na spletni borzi (t. i. Finančna pogodba za razliko, angl. CFD) ali si preprosto želijo razširiti znanje, pripravil brezplačen vodnik "Kako trgovati s ceno zlata na spletu". Vodnik je prilagojen vsem nivojem znanja in ga lahko prenesete preko spodnje povezave.

Brezplačni vodnik "Kako trgovati s ceno zlata na spletu" prenesite tukaj.

Zdi se, da se globalni konflikt povsod zaostruje. Konflikt v Ukrajini ne kaže znakov umirjanja. Napetosti med ZDA in Kitajsko zaradi Tajvana prav tako naraščajo.

Severna Koreja je lani na Južno Korejo in na Japonsko izstrelila več raket kot kadar koli prej. Na tem območju stalno patruljirajo tudi ameriške vojaške ladje.

ZDA in Savdska Arabija sta izjavili, da pričakujeta, da bo Iran začel z napadom na naftne objekte. Iran se v zadnjih mesecih sooča z državljanskimi in verskimi nemiri. Za vse te nemire krivijo Združene države Amerike.

Zadnji argument v prid zlatu je tehnične narave – ko zlato doseže tako imenovano "spodnjo" ceno 1.615 dolarjev, se ponovno povzpne, ker trgovci verjamejo, da je izjemno poceni.

Viri: Bloomberg, Investing

