Cene bencina, dizla in kurilnega olja se bodo povišale

Za liter NMB 95 bo na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,493 evra na liter (cena bencina pred spremembo 1,482 evra na liter), pri 50-ih litrih to znese 74,65 evra. "Če ne bi regulirali cen NMB 95, bi po naših ocenah, za liter NMB 95 bilo potrebno odšteti okoli 1,531 evra na liter," so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Marže trgovcev so izven območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter. Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu pa se medtem še naprej oblikujejo prosto.

Cene omenjenih naftnih derivatov se bodo tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar - evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Za naftne derivate se štejejo 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo brez dodatkov in kurilno olje.