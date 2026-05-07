Cene češenj na ljubljanskih tržnicah razburjajo

Prva ljubljanska tržnica ponuja goriške domače češnje za 18 evrov na kilogram. A, kot pojasnjujejo prodajalci, so cene trenutno visoke, saj so to prve češnje, že kmalu pa bodo padle. Podobno tudi drugi prodajalci menijo, da 18 evrov na kilogram za prve češnje ni preveč.
Je pa preveč za kupce, ki smo jih ujeli in pravijo, da tega denarja nimajo. Večina bo počakala na nižje cene, nekateri pa menijo, da to ni dopustno.
No, na drugi tržnici pa smo našli nižje cene. Slovenskih češenj niso imeli, italijanske pa so prodajali po ceni od 8 do 12 evrov na kilogram. Prodajalci večinoma pred kamere ne želijo, pričakujejo pa, da bodo domače češnje dobili odvisno od vremena, najverjetneje že naslednji teden. Kakšna bo cena, še ne vedo. Se pa prodajalki na tej tržnici zdi cena od 18 do 20 evrov na kilogram pretirana.
Tudi na tretji tržnici so imeli italijanske češnje, drobne po osem evrov, debelejše po 15. En prodajalec je ponujal goriške. Za kilogram je treba odšteti 15 evrov.
In letina domačih češenj? Kljub suši, ki se ponekod že kaže, so sadjarji v Vipavski dolini zadovoljni.
Če bo narava dala, pričakujejo zelo lepo letino. Povpraševanja po domačih češnjah je, kot pravijo, vsako leto veliko, samooskrba s češnjami pri nas namreč ni niti 30-odstotna.
