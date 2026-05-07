Slovenija

Cene češenj na ljubljanskih tržnicah razburjajo

Ljubljana , 07. 05. 2026 18.24 pred 32 minutami 2 min branja 5

Avtor:
Tanja Volmut A.K.
Sezona češenj se še ni niti dobro začela, pa kupce že razburjajo visoke cene. Na tržnicah ponekod že ponujajo češnje, tako domače iz Goriških brd kot tudi iz uvoza, predvsem španske in italijanske. Kilogram prvih sadežev te sezone na ljubljanskih tržnicah v povprečju stane od 8 do 10 evrov, nekateri pa jih prodajajo celo za 20 evrov. Prodajalci pravijo, da so tako visoke cene za prve češnje upravičene in da bodo čez teden ali dva, ko jih bo imela že večina prodajalcev, cene padle. Letošnja letina češenj bo sicer dobra, ocenjujejo pridelovalci.

Prva ljubljanska tržnica ponuja goriške domače češnje za 18 evrov na kilogram. A, kot pojasnjujejo prodajalci, so cene trenutno visoke, saj so to prve češnje, že kmalu pa bodo padle. Podobno tudi drugi prodajalci menijo, da 18 evrov na kilogram za prve češnje ni preveč.

Je pa preveč za kupce, ki smo jih ujeli in pravijo, da tega denarja nimajo. Večina bo počakala na nižje cene, nekateri pa menijo, da to ni dopustno.

Češnje
FOTO: Shutterstock

No, na drugi tržnici pa smo našli nižje cene. Slovenskih češenj niso imeli, italijanske pa so prodajali po ceni od 8 do 12 evrov na kilogram. Prodajalci večinoma pred kamere ne želijo, pričakujejo pa, da bodo domače češnje dobili odvisno od vremena, najverjetneje že naslednji teden. Kakšna bo cena, še ne vedo. Se pa prodajalki na tej tržnici zdi cena od 18 do 20 evrov na kilogram pretirana.

Tudi na tretji tržnici so imeli italijanske češnje, drobne po osem evrov, debelejše po 15. En prodajalec je ponujal goriške. Za kilogram je treba odšteti 15 evrov.

In letina domačih češenj? Kljub suši, ki se ponekod že kaže, so sadjarji v Vipavski dolini zadovoljni.

Če bo narava dala, pričakujejo zelo lepo letino. Povpraševanja po domačih češnjah je, kot pravijo, vsako leto veliko, samooskrba s češnjami pri nas namreč ni niti 30-odstotna.

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slovenska pomlad
07. 05. 2026 20.30
Nihče ni prisiljen v nakup.
manga
07. 05. 2026 20.30
Zakaj ne bi organizirali bojkot nakupa predragih artiklov,vsaj vsak mesec enega ?
graf
07. 05. 2026 20.29
niti pod razno ne bi tolk dal za češnje !
Infiltrator
07. 05. 2026 20.27
Točno to jih ne kupiš pa naj jim zgnijejo...
piko3
07. 05. 2026 20.22
V čem je problem? Jih ne kupiš, pa naj jih peljejo domov.
