Kakšne cene elektrike nas čakajo jeseni?

Medtem distributerji dvigajo cene elektrike, prvič po devetih letih so jo v ponedeljek dvignili tudi pri Gen-I. Za povprečnega gospodinjskega odjemalca bo to pomenilo skoraj 18-odstotno povišanje mesečnega računa. Z vladnimi ukrepi (nižjimi davki in trošarinami) pa bi se septembra vrnili na podobne stroške kot pred podražitvijo. Septembrska položnica bi bila tako za približno 5 odstotkov višja od julijske. A ekonomisti opozarjajo, da so tako dobavitelji kot tudi potrošniki in poraba različni, zato bodo tudi gibanja cen na septembrskih položnicah različna.

"Gotovo je to, da bodo dvigi cen zaradi znižanja dajatev in omejitve cen za gospodinjstva in male poslovne odjemalce bistveno manjši," zagotavlja Matej Lahovnik z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. In če visoke cene elektrike niso dovolj, so trgovci po tihem začeli uvajati in višati tudi druge stroške na položnicah za elektriko. "To se je v nekaterih primerih že zgodilo, da so, za sicer zanemarljiv evro, povišali administrativne stroške poslovanja," še pove Lahovnik. Zato opozarja, da moramo skrbno spremljati, kaj se dogaja na naših položnicah.