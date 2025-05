Cene elektrike naj bi ostale stabilne, kaj pa omrežnina?

Računi za elektriko za povprečno gospodinjstvo so nižji kot pred letom dni, vlada je z različnimi ukrepi ohranjala povprečni strošek pod 70 evrov na mesec. Povprečno gospodinjstvo je v zadnjih 12 mesecih zaradi ukrepov prihranilo 360 evrov, je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani povedal minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer.

Za januar in februar so bili ob vladni regulaciji cen in zakonski intervenciji v omrežnino zneski na položnicah za povprečno gospodinjstvo pri 54 evrih, tudi po izteku zakonskih določil glede omrežnine in vladne regulacije cen z marcem pa ni prišlo do drastičnih dvigov. Marca in aprila so bili povprečni računi medletno nižji za pet do deset odstotkov, je povedal minister.

Do konca junija sicer še velja oprostitev plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (prispevek za OVE). Predvidoma bo julija znova uveden, je povedal Kumer in dodal, da bo kljub ponovnemu plačilu prispevka po oceni ministrstva znesek na položnici za povprečno gospodinjstvo ostal po 70 evrov.