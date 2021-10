Cene elektrike v EU v prvi polovici leta gor, najbolj v Sloveniji

Povprečne cene elektrike za gospodinjstva so bile najnižje na Madžarskem, kjer je bilo za vsakih 100 kilovatnih ur treba odšteti 10 evrov. Sledili sta Bolgarija (10,2 evra za 100 kilovatnih ur) in Malta (12,8 evra). Največ so morala za elektriko odšteti gospodinjstva v Nemčiji (31,9 evra), na Danskem (29 evrov), v Belgiji (27 evrov) in na Irskem (25,6 evra za 100 kilovatnih ur).

Po drugi strani so bili največji padci cen zabeleženi na Nizozemskem (–10 odstotkov), Cipru (–7 odstotkov) in v Litvi (–6 odstotkov). Na Nizozemskem je zmanjšanje cen predvsem posledica znižanja davkov, ugotavljajo statistiki.

Medtem pa so se v prvi polovici letošnjega leta v 20 državah članicah pocenile cene plina. Največje padce cen, ki so jih morala gospodinjstva odšteti za plin, so zabeležili v Litvi (–23 odstotkov), na Slovaškem (–10 odstotkov) in Poljskem (–9 odstotkov).

Za 19, osem in šest odstotkov so se po drugi strani podražile cene plina za gospodinjstva na Danskem, v Nemčiji in Luksemburgu. Višji stroški energije so bili glavni dejavnik dviga cen na Danskem, davki pa so rast cen sprožili v Nemčiji in Luksemburgu.

V povprečju so najmanj morala za plin odšteti gospodinjstva v Litvi, kjer je bilo za vsakih 100 kilovatnih ur treba odšteti 2,8 evra. Sledili sta Latvija s tremi evri za 100 kilovatnih ur in Madžarska s 3,1 evra. Največ so v povprečju morala za plin odšteti gospodinjstva na Nizozemskem (9,6 evra), Danskem (9evrov) in Portugalskem (7,6 evra).