Cene energentov se dvigujejo v nebo, kako se bo odzvala Evropska komisija?

Marsikdo se drži za glavo, ko toči gorivo v Sloveniji. Cene energentov letijo v nebo. Za liter dizelskega goriva morate plačati že 1,4 evra, samo včeraj 25-odstotna rast in posledično nove rekordne cene plina ter kar 200 odstotkov višje veleprodajne cene elektrike v Evropi v zgolj prvih devetih mesecih letos. In to še zdaleč ni konec. Pred nami je še kurilna sezona. Kaj nas čaka? Kako se bo odzvala Evropska komisija?