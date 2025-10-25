Cene enodnevnih smučarskih kart v Sloveniji od 20 do 49 evrov

Na Golteh so letos uvedli novost, po kateri bodo vsi smučarji smučali po enotni ceni 20 evrov. Ta cena bo veljala vsak dan v tednu in tudi ob praznikih. Otroci do 6. leta starosti bodo v spremstvu staršev smučali brezplačno, navajajo na spletni strani.

Na Rogli bodo smučarske vozovnice po podatkih z njihove spletne strani nekoliko dražje kot v lanski sezoni. V redni prodaji bo od 1. decembra cena za odrasle 47 evrov, kar je 4,4 odstotka več kot lani, za otroke pa 30,50 evra ali 5,2 odstotka več kot lani.

Na Mariborskem in Areškem Pohorju bo v sezoni cena za odrasle med tednom 42 evrov, za otroke pa 25 evrov. Ob koncih tedna in praznikih pa bo cena za odrasle 46 evrov ali 2,2 odstotka več kot lani, za otroke pa 27 evrov ali 3,8 odstotka več.

Na Voglu bodo morali odrasli smučarji za dnevno smučarsko vozovnico odšteti 45 evrov, otroci pa 23 evrov. To je 2,3 odstotka oz. 4,5 odstotka več kot v lanski smučarski sezoni.

V Kranjski Gori bo cena vozovnice v smučarski sezoni 2025/26 za odrasle znašala 49 evrov, kar je 4,3 odstotka več kot v lanski. Za otroško vozovnico bo treba odšteti 30 evrov ali 3,4 odstotka več kot lani.

Smučišči Cerkno in Kope rednega cenika še nista objavili.