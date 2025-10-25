Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Cene enodnevnih smučarskih kart v Sloveniji od 20 do 49 evrov

Ljubljana, 25. 10. 2025 09.11 | Posodobljeno pred 5 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , N.L.
Komentarji
1

Žičničarji se pospešeno pripravljajo na novo smučarsko sezono. Več slovenskih smučišč napoveduje novosti v spremljajoči ponudbi. Predprodaja smučarskih vozovnic traja še do konca oktobra oz. novembra, v sezoni pa bodo te dražje za do pet odstotkov. Cene kart za enodnevno smuko se gibljejo od 20 do 49 evrov.

Smučanje bo letos še nekoliko dražje.
Smučanje bo letos še nekoliko dražje. FOTO: Profimedia

Na Golteh so letos uvedli novost, po kateri bodo vsi smučarji smučali po enotni ceni 20 evrov. Ta cena bo veljala vsak dan v tednu in tudi ob praznikih. Otroci do 6. leta starosti bodo v spremstvu staršev smučali brezplačno, navajajo na spletni strani.

Preberi še Na Golteh smučarske karte za skoraj polovico cenejše kot lani

Na Rogli bodo smučarske vozovnice po podatkih z njihove spletne strani nekoliko dražje kot v lanski sezoni. V redni prodaji bo od 1. decembra cena za odrasle 47 evrov, kar je 4,4 odstotka več kot lani, za otroke pa 30,50 evra ali 5,2 odstotka več kot lani.

Na Mariborskem in Areškem Pohorju bo v sezoni cena za odrasle med tednom 42 evrov, za otroke pa 25 evrov. Ob koncih tedna in praznikih pa bo cena za odrasle 46 evrov ali 2,2 odstotka več kot lani, za otroke pa 27 evrov ali 3,8 odstotka več.

Na Voglu bodo morali odrasli smučarji za dnevno smučarsko vozovnico odšteti 45 evrov, otroci pa 23 evrov. To je 2,3 odstotka oz. 4,5 odstotka več kot v lanski smučarski sezoni.

V Kranjski Gori bo cena vozovnice v smučarski sezoni 2025/26 za odrasle znašala 49 evrov, kar je 4,3 odstotka več kot v lanski. Za otroško vozovnico bo treba odšteti 30 evrov ali 3,4 odstotka več kot lani.

Smučišči Cerkno in Kope rednega cenika še nista objavili.

Preberi še Smučanje je pred vrati: za koliko se bo podražilo pri nas?

Smučanje v tujini

Tudi na številnih smučiščih v Italiji in Avstriji bodo cene dvignili za dobre štiri odstotke. Najdražje smučanje v Avstriji bo v Söldnu na Tirolskem – dnevna vozovnica za odraslega bo znašala 83 evrov. V Arlbergu bo 81 evrov in pol, kar pomeni, da se je od lani podražila za 4,5 odstotka. Kitzbühel bo dnevne karte prodajal za 79,5 evra, Ischgl za 79 evrov.

Podobno bo v Italiji. V Livignu boste za dnevno smučanje odšteli 72 evrov, podražitev od lanske sezone je tako več kot osemodstotna. En dan smučanja v Kronplatzu v Dolomitih bo znašal 80 evrov. Na ledeniku Mölltal bo januarja karta stala 69 evrov, bo pa spomladi bistveno cenejša – 25. maja denimo 29 evrov. Zaradi nizkih temperatur pa se je minulo pomlad tam dalo smučati še celo v začetku junija, ko je cena padla še za okoli 10 evrov.

Naslednji članek

Kočevski pragozd: dih preteklosti, utrip prihodnosti

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ajdanakolesu
25. 10. 2025 09.16
No, vsaj v nečem se približujemo Švici.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306