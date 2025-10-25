Cene enodnevnih smučarskih kart v Sloveniji od 20 do 49 evrov

Na Golteh so letos uvedli novost, po kateri bodo vsi smučarji smučali po enotni ceni 20 evrov. Ta cena bo veljala vsak dan v tednu in tudi ob praznikih. Otroci do 6. leta starosti bodo v spremstvu staršev smučali brezplačno, navajajo na spletni strani.
Na Rogli bodo smučarske vozovnice po podatkih z njihove spletne strani nekoliko dražje kot v lanski sezoni. V redni prodaji bo od 1. decembra cena za odrasle 47 evrov, kar je 4,4 odstotka več kot lani, za otroke pa 30,50 evra ali 5,2 odstotka več kot lani.
Na Mariborskem in Areškem Pohorju bo v sezoni cena za odrasle med tednom 42 evrov, za otroke pa 25 evrov. Ob koncih tedna in praznikih pa bo cena za odrasle 46 evrov ali 2,2 odstotka več kot lani, za otroke pa 27 evrov ali 3,8 odstotka več.
Na Voglu bodo morali odrasli smučarji za dnevno smučarsko vozovnico odšteti 45 evrov, otroci pa 23 evrov. To je 2,3 odstotka oz. 4,5 odstotka več kot v lanski smučarski sezoni.
V Kranjski Gori bo cena vozovnice v smučarski sezoni 2025/26 za odrasle znašala 49 evrov, kar je 4,3 odstotka več kot v lanski. Za otroško vozovnico bo treba odšteti 30 evrov ali 3,4 odstotka več kot lani.
Smučišči Cerkno in Kope rednega cenika še nista objavili.
Smučanje v tujini
Tudi na številnih smučiščih v Italiji in Avstriji bodo cene dvignili za dobre štiri odstotke. Najdražje smučanje v Avstriji bo v Söldnu na Tirolskem – dnevna vozovnica za odraslega bo znašala 83 evrov. V Arlbergu bo 81 evrov in pol, kar pomeni, da se je od lani podražila za 4,5 odstotka. Kitzbühel bo dnevne karte prodajal za 79,5 evra, Ischgl za 79 evrov.
Podobno bo v Italiji. V Livignu boste za dnevno smučanje odšteli 72 evrov, podražitev od lanske sezone je tako več kot osemodstotna. En dan smučanja v Kronplatzu v Dolomitih bo znašal 80 evrov. Na ledeniku Mölltal bo januarja karta stala 69 evrov, bo pa spomladi bistveno cenejša – 25. maja denimo 29 evrov. Zaradi nizkih temperatur pa se je minulo pomlad tam dalo smučati še celo v začetku junija, ko je cena padla še za okoli 10 evrov.
