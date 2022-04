Cene fasad v 2022 – Kakšen je porast cen fasad in kaj lahko pričakujemo?

Poglejmo si, kako je s cenami fasad v letu 2022 in kaj lahko pričakujemo v prihodnje.

Cene fasad so v zadnjem letu zrasle za približno 20%, pričakuje pa se še dodaten dvig cen. Poleg tega se lahko ponovno zgodi, da določeni materiali nekaj časa ne bodo več dobavljivi.

Še preden bi se situacija umirila, so prišli novi zapleti p9ovezani z inflacijo, rastjo cen energentov in nenazadnje z vojno v Ukrajini. Cene tako še naprej rastejo in vse kaže, da se bo tak trend še nekaj časa nadaljeval.

Cene fasadnih sistemov 2022

Mnogi fasaderji, tudi mi tako redno objavljamo nove – posodobljene cenike, dražijo tudi ponudniki fasadnih sistemov, tako pa se cene iz tedna v teden razlikujejo.

Če za primer vzamemo cene iz leta 2020, ste lahko dobili fasado po ceni za 38 ali 40 evrov na kvadratni meter. Letos se cene za izdelavo fasade začnejo pri 40 evrih na kvadratni meter. To so cene brez davka na dodano vrednost in brez gradbenega odra.

Cena fasade pa je odvisna predvsem od vrste toplotne izolacije in njene debeline. Še vedno velja, da so sistemi s toplotno izolacijo iz ekspandiranega polistirena cenejši od sistemov, z izolacijo iz Silber reflex ali kamene volne. Slednja je najdražja.

Cena fasade s klasičnim, belim EPS, debeline 17 centimetrov, kolikor zadostuje za pridobitev subvencije pri Eko skladu, tako po zadnjih znaša približno 45 evrov na kvadratni meter, za 20 centimetrov izolacije pa od 45 do 52 evrov.

Nekoliko dražja je fasada s Silber reflex ploščami, ki so paro-prepustne. Te znašajo od 50 evrov, ko gre za 13,5 do 15 centimetrov izolacije, kar ustreza subvenciji, ter od 52 do 58 evrov na kvadrat, če izberete 20 centimetrov toplotne izolacije.

Poceni fasade – ali se splača?

Zaradi situacije se mnogi odločajo za nakup poceni fasadnih materialov. Žal pa tak način prinaša tudi tveganja. Niso namreč vsi fasadni sistemi certificirani na enak način. Pri poceni sistemih fasad, še posebej pri izolaciji pa je potrebno paziti na kompatibilnost materialov. V glavnem taki sistemi tako niso kompatibilni (niso certificirani) z zaključnimi sloji priznanih in uveljavljenih proizvajalcev. Poleg tega pa je tudi kakovost seveda drugačna. Več o poceni fasadnih sistemih in tveganjih si preberite v članku Poceni fasadni sistemi – na kaj paziti?

Preverite aktualne cene fasad in povezanih storitev ter naročite ponudbo za izdelavo fasade ter se dogovorite za ogled objekta. Obiščite Fasade D&M .

Kakšne pa so cene zaključnih slojev fasad?

Za kvadratni meter fasade z izolacijo iz kamene volne, boste pri debelini 15 centimetrov odšteli od 57 do 64 evrov, pri debelini 20 centimetrov pa od 65 do 75 evrov. Pogoj za Eko sklad je 18 centimetrov, cena pa 58 ali 59 evrov na kvadratni meter.

Cene se hitro spreminjajo

Cene so med fasaderji dokaj enotne, nihanja znašajo v glavnem 1 – 2 € na kvadratni meter. Težava pa je v tem, da se cene zelo hitro spreminjajo, poleg tega pa ne gre izključiti še morebitnih težav z dobavljivostjo materialov.

Se splača čakati ali pohiteti z izdelavo fasade

Glede na trende, vse kaže, da se cene vsaj v kratkem ne bodo znižale, prej obratno. V kolikor torej lahko z fasado čakate še pet let ali več, je to morda smiselno. V nasprotnem primeru pa je smiselno upoštevati še dodatne podražitve in zaplete, zato je z izdelavo fasade v tem obdobju torej smiselno pohiteti.





Naročnik oglasa je Irena Miklavčič Rehberger s.p.