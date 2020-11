Dober mesec je, odkar je država sprostila cene pogonskih goriv, kar pomeni, da jih trgovci zdaj določajo sami. Bilo je veliko pomislekov in predvidevanj, da bodo cene zrasle, a se te niso veliko spremenile. Ponekod je bila pod vladno taktirko cena bencina celo višja, kot je danes. In kakšne so trenutne cene goriv na bencinskih servisih?