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Cene goriva letijo v nebo, vlada bo del sredstev črpala iz družbe Borzen

Ljubljana, 03. 09. 2026 20.35 pred 37 minutami 2 min branja 20

Avtor:
Danica Jovanović
Cene nafte poskočile

Medtem ko cene goriva letijo v nebo, v Nemčiji je liter bencina v povprečju že 2,21 evra, in ko se tudi pri nas zadnje mesece v povprečju višajo, je Vrtovčevo ministrstvo za infrastrukturo pripravilo interventni zakon, da bi ublažili podražitve za avtoprevoznike in kmete. Del sredstev za subvencije za gorivo in pnevmatike namerava črpati iz državne družbe Borzen, del pa iz evropskih virov. Kdaj bi spremembe lahko začele veljati in koliko bi lahko privarčevali kmetje in avtoprevozniki?

Subvencije za gorivo za promet in logistiko, subvencije za pnevmatike in subvencije za kmečko nafto, ki se je v pol leta podražila za 45 odstotkov: to so trije nivoji pomoči za avtoprevoznike in kmete, ki jih predlaga ministrstvo za infrastrukturo in energijo.

"Če imajo kmetje drago nafto, če imajo prevozniki dražje storitve zaradi visokih cen nafte, potem je seveda tudi za kupca zelenjave, dobrin, višja cena," je povedal minister za infrastrukturo in energijo Jernej Vrtovec.

Pritisk drage nafte naj se zato blaži na začetku verige, dodaja Vrtovec. Višina morebitne subvencije za gorivo še ni določena. Je pa minister predstavil okvirni izračun, po katerem bi ob subvenciji v višini 20 centov na liter goriva za ukrep potrebovali okoli 40 milijonov evrov na leto.

Če bi bil ukrep sprejet v takšni obliki, bi upravičenec pri 5000 litrih lahko privarčeval 1000 evrov, pri 50.000 litrih pa 10.000 evrov. Hkrati pa ocenjen strošek, 40 milijonov evrov letno, skupno pomeni približno 200 milijonov litrov goriva za vse upravičence.

"Družba Borzen ima po mojih podatkih okoli 450 milijonov evrov denarja, nakopičenega prek položnic. Veste, ljudje plačujejo položnice za OVE in SPTE. In prav je, da ne le proračun, ampak da reševanje energetske krize prevzamejo tudi državne družbe," je dodal Vrtovec.

Del sredstev za subvencije naj bi bil torej črpan iz družbe Borzen, del pa iz evropskih virov financiranja. "Ukrep bo v skladu z začasnim ukrepom EU veljal za obdobje od 4. 6. do konca leta," je pojasnil državni sekretar za infrastrukturo Damijan Jaklin.

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V tem obdobju realizirani računi bodo predmet subvencij, dodaja Jaklin, ki bodo finančno lahko realizirani tudi v prihodnjem letu.

Do subvencij bodo, če bo ukrep sprejet, upravičeni prevozniki in kmetijska gospodarstva, ki imajo svojo dejavnost registrirano v Sloveniji, subvencije pa bodo veljale zgolj za tiste račune za gorivo, ki so bili izdani v Sloveniji.

Da ukrep prihaja prepozno, so ob predlogih koalicije medtem kritični v opoziciji. "Že zdavnaj bi morali te ukrepe sprejeti, da bi ljudje v času, ko je bilo najhujše, ko je bila najhujša suša in ko so bile cene najvišje, tudi ljudje kaj imeli," je prepričan predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob.

Predlog interventnega zakona je trenutno še v medresorskem usklajevanju.

interventni zakon jernej vrtovec subvencije

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KOMENTARJI20

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fer23
03. 09. 2026 21.13
Sedaj smo razvajeni imeti vozilo in hitro bi se lahko navadili biti brez njega ampak se bo tem mogotcem zelo poznalo še hitro se bo cenilo vse skupaj
Odgovori
0 0
Luka40
03. 09. 2026 21.12
Cene goriv se konstantno dvigujejo že lep čas. Vozovnice so šle gor in vse ostalo. Zanimivo država pa nič noče slišati za dvig kilometrine za zaposlene..... Mogoče mislijo, da se delavci vozijo na zrak v službo!
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0 0
fer23
03. 09. 2026 21.11
Predvsem Amerika ima največ od tega zato se jim pa gre. Rusiji so prepovedali uvoz ampak tudi po nekih poteh tudi ruska nafta priteka v EU. Za vse to norijo cen nafte bi morali EU in drugi kateri plačujejo višjo nafto po zaslugi gospoda Trola aja Trump podati skupno tožbo o vračilo in subvencioniranju predrage nafte...?
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0 0
Murkovzos
03. 09. 2026 21.11
Ko bo 3 ali več evrov, to bo smeha in joka. Razen če...
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0 0
natmat
03. 09. 2026 21.07
Tudi upokojenci imamo avte...pa delavci na minimalnih plačah tudi imamo avte..draginjo občutimo vsi...po novem bo prizadela samo revne...tisti bogati pa bodo imeli še več..to je ta desničarska intervenciska polomija...
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+2
3 1
pegaso
03. 09. 2026 21.05
Prišel bo čas, ko ne boste več vsi imeli avtomobilov...
Odgovori
+1
1 0
Gospod .
03. 09. 2026 21.04
To dela Amerika in Iran. Zraven tega Ukrajina in Rusija. Mi navadni smrtniki pa bomo nabiti na cenah, od hrane do prevoza. Zraven vseh drugih problemov z ilegalnimi migracijami in drugimi zadevami. Bolj delam manj imam. Cene stanovanj so abnormalne, kupiti hišo na 30 let je bolano. Žalostno. Nekateri imate srečo, da dobite podedovano hišo ali stanovanje.
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+1
1 0
pegaso
03. 09. 2026 21.03
Lačnega se nauči ulovit ribo, ne pa da mu jo daš...
Odgovori
+2
2 0
matjaz mravlak
03. 09. 2026 20.57
ljudje dajte mi povedat kdo je tu nor!! nafta na borzi pada malo se dvigne ampak nic pretresljivega!! a pri nas delajo znanost iz tega
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+7
7 0
dr21
03. 09. 2026 20.55
Še podpiramo Trumpa?
Odgovori
+5
6 1
Cupko
03. 09. 2026 20.55
Sprašujem za prjatla. Zakaj pomoč oziroma subvencija za prevoznike? Nimam nič proti, da subvencioniramo kmete, nikakor pa ne avtoprevoznike, sploh pa ne iz naslova Borzena
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+9
9 0
gmajna
03. 09. 2026 20.51
Ko smo zapustili JUGOSLAVIJO je bilo kurilno olje 15 Tolarjev, nafta 30 tollarjev. DANES SEM V EU je gorivo 2 evra, to je 480 Tolarjev. Kaj je bilo bolje naj presodi vsak sam
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+8
8 0
KaiC
03. 09. 2026 20.56
No ko tako pametuješ, povej še kakšne so bile plače. No, ne bo treba. Ti bom odgovor kar jaz dal - 10.300 tolarjev.... Torej cca 43€.
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-2
1 3
rok1211
03. 09. 2026 20.58
standard tudi 10x slabši
Odgovori
-2
0 2
IQ200
03. 09. 2026 21.10
Upoštevaj, da si lahko dobil zastonj stanovanje po Jazbinšku. Koliko plač pa zdaj rabiš? Uskladitev plač ni nikoli 100% z inflacijo, ki je že tako zlagana. Zakaj v inflacijo ne upoštevajo nepremičnine in zlato? Tisto glavno si ne moreš kupit (večina) zato je cedalje vec najemnikov. Ugasnejo te pri najpomembnejsi stvari.
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0 0
optimist11
03. 09. 2026 20.50
Ha, ha, ste videli kako so se Vrtovcu zasvetile oči, ko je omenil koliko denarja ima Borzen. Ampak ta davek je bil pobran za OVE, ne pa za gume traktorjev in kamijonov. Pišek je zopet nasmejan.
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+7
8 1
optimist11
03. 09. 2026 20.53
Da pa se razumemo, kmetom je potrebno pomagati. Seveda pa pogledati kdo resnično potrebuje pomoč. Eni se hvalijo z dobro letino. Je pa res, da bi morali tudi delavcem omogočiti cenejši dostop do dela, navsezadnje oni polnijo te blagajne od koder se sedaj tala.
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+6
6 0
Paradox
03. 09. 2026 20.50
In zakaj Amerika ne odgovarja za dvig vseh cen? Ameriški čudaki so si nabrali milijarde $, njihov predsednik dela vse možne probleme na svetu, zato da se Epsteinska pedofilija ne bi razkrila, na koncu pa nasrka planet, oni se pa smejijo. Kako to, da Evropa nima jajc izstaviti računa?
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+9
10 1
JAZsemTI
03. 09. 2026 20.46
Medtem pa naftni koncerni služijo kot še nikoli. Živel kapitalizem, ki smo si ga tako zelo želeli😏
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+7
9 2
Dr.Rugelj
03. 09. 2026 20.44
...butasti ljudje bomo plačevali napihnjene cene goriv medtem, ko bodo naftni trgovci nesramno ustvarjali dobičke ! ...vse že videno,...
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+11
12 1
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