Cene goriva po 18. juliju: bencin stagnira, dizel dol?

V časniku Finance so objavili analizo in napoved možne spremembe cen goriva. Kot navajajo, so doslej ceno goriva višale okoljske dajatve za obremenjevanje okolja z emisijo ogljikovega dioksida, prispevek za energetsko učinkovitost in OVE, avgusta lani pa se je zvišala tudi marža trgovcev. Dodajajo tudi, da se je formula za reguliranje cen v zadnjem letu in pol pogosto spreminjala.

Na cene je vplivalo tudi poseganje vlade v trošarine. Trošarina za dizel znaša 0,45513 evra na liter, trošarina za bencin pa 0,43025 evra na liter.

Pri časniku so tako izračunali, kakšne bi lahko bile cene goriva, če bi se ta izračunala po zadnji formuli.

Ker je cena goriva izražena v evrih na podobni ravni kot v prejšnjem 14-dnevnem obdobju, lahko od takšnih premikih pričakujemo, da bo v torek cena bencina blizu trenutnih 1,444 evra, ocenjujejo Finance. Kar je manj kot je v enakem obdobju lani, ko je po sprostitvi zamrznitve cen liter bencina stal 1,62 evra.

Medtem pa bi se lahko za poldrugi cent podražil dizel, in sicer z 1,481 evra na 1,495 evra.