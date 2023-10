Cene elektrike ne bi smele drastično poskočiti, tudi cene hrane naj bi se umirile

Pred nami je nova kurilna sezona. Po letu pretresov so lahko bolj zadovoljni odjemalci zemeljskega plina. "Ni pričakovati kakršnih koli motenj v oskrbi pozimi. Posledično se te stvari odražajo na ceni, cene na trgih so v upadanju in znižanju, zaradi tega so cene zdaj nižje kot tiste regulirane," pojasnjuje direktor Gen Energije Dejan Paravan.

Čez dober mesec in pol se izteče regulacija cen električne energije. Sektor energetike si obeta vladni podaljšek. "Jaz mislim, da bodo cene ostale na približno podobnih ravneh, morda lahko eno malenkost višje, kot so danes, zdaj po tem, ko se je spremenila stopnja DDV-ja in prispevkov," še ocenjuje Paravan.

Če ukrepov ne bo, bo štiričlanska družina za elektriko v enem letu plačala dobrega tisočaka več, je že konec avgusta izračunal prvi mož Elesa. "Če poenostavimo, če je danes 1000 evrov celo leto, bo po novem 1620," napoveduje direktor Elesa Aleksander Mervar.

Gostinske in zdravstvene storitve se bodo še podražile

Družinske proračune so v zadnjem letu prizadele tudi visoke cene hrane. Ta se še vedno draži, le malo počasneje. "Tudi tu je bistveno počasnejša rast, kot je bila ob začetku leta, ko je bila kar 20-odstotna rast cen hrane, ampak tudi devet odstotkov je za vsako gospodinjstvo seveda toliko višji strošek," podražitve komentira direktorica Urada za makroekonomske analize in razvoj Maja Bendaš.

Cene hrane po novem letu ne bodo padle, se bodo pa umirile, še napoveduje šefinja urada za makroekonomske analize. Zaradi obsežnega povpraševanja – predvsem po gostinskih in zdravstvenih storitvah, pa lahko pričakujemo še dodatne podražitve. "V tem segmentu, ki je vezan na zasebno potrošnjo, je rast cen kar visoka in bo verjetno vztrajala še kar nekaj časa," napoveduje Bendaševa.

Po letu ohlajenih gospodarskih kazalcev pa UMAR za leto 2024 napoveduje otoplitev. Pričakuje namreč 2,8-odstotno rast bruto domačega proizvoda.