Slovenija

Cene naftnih derivatov so se znižale

Ljubljana, 14. 04. 2026 06.07 pred 1 uro 1 min branja 0

STA
Točenje goriva

Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči znižale. Občutneje sta se pocenila dizelsko gorivo in kurilno olje. Liter dizla je z 1,822 evra zunaj avtocest cenejši za 7,2 centa, liter kurilnega olja pa z 1,484 evra za 7,1 centa. Cena litra 95-oktanskega bencina je nazadovala za 3,3 centa na 1,620 evra.

Pomanjkanje goriva na bencinski črpalki v Ljubljani
FOTO: Bralka

Regulirana cena dizelskega goriva je tako ob nekoliko ugodnejših razmerah na trgu nafte in naftnih derivatov v zadnjem tednu padla z rekordne ravni, na kateri je bila od minule srede do ponedeljka. Gre za prvo pocenitev po ameriško-izraelskem napadu na Iran.

Vlada tokrat v trošarine ni posegala. Za dizel in kurilno olje so trošarine že tako ali tako na minimumu, nekaj prostora za znižanje je še pri 95-oktanskemu bencinu.

Marže trgovcev so v skladu z uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov še naprej omejene.

Cene reguliranih naftnih derivatov se izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro.

Modelske cene se od 24. marca izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen naftnih derivatov in spreminjajo na vsakih teden dni. Pred tem je bilo usklajevanje 14-dnevno.

Cene pogonskih goriv na avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci medtem od 20. marca oblikujejo prosto.

Ko biokemičarka zapusti laboratorij in odkrije divjo kuhinjo

Organi Demokratov s podporo vodstvu pri koalicijskih pogajanjih

Neverjetna zgodba iz ZDA: gasilec posvojil dojenčka, ki ga je rešil
Dojenje kot šport: koliko energije telo v resnici porabi?
Imela je težko otroštvo, zdaj je ena največjih zvezd resničnostnih šovov
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
Drzna oprava, v kateri je ponovno presenetila oboževalce
Dnevni horoskop: Tehtnice poslušajo intuicijo, device so potrpežljive
Mokasini, ki to pomlad osvajajo mestne ulice
Zakaj pravijo, da bomo po pitju mrzle kave lepše?
Vitamin D ni tako nedolžen: strokovnjaki razkrivajo skrita tveganja predoziranja
To Alya svetuje vsem za premagovanje stresa
Če imate te simptome, ananasa raje ne jejte
Zakaj vas ponoči zagrabi krč v mečih
Bolgarija: Pivo za 2, kosilo za 10 evrov – vaš idealen dopust
Štirje triki za 25-odstotni prihranek goriva
Kako prihraniti pri letalskih kartah v času dragih goriv?
Regres 2026 ni enak za vse
Stvari, ki jih starejši od 50 let ne bi smeli več početi
Koliko spolnih partneric je preveč? Strokovnjaki razkrivajo resnico, ki preseneti večino moških
Jannik Sinner: od smučarskega talenta do številke ena svetovnega tenisa
S svojim telesom počnem, kar želim: zgodba vplivnice, ki buri duhove
Kaja in Karlo sta razkrila novega družinskega člana – to je njuna nova ljubezen
7 pogostih poškodb hiše, ki jih odkrijemo prepozno
Kako načrtovati prenovo, da ne boste na koncu plačali več
Poleg prenove je otrokom nasmeh narisalo še eno presenečenje
To je zajtrk, ki ga Alya nikoli ne izpusti
Kako jesti chia semena: 7 odličnih idej za pripravo
Manj kot 5 sestavin: fit sladica brez moke, ki je obnorela splet
7 lahkih pomladnih jedi, pripravljenih v pol ure (ali manj)
Otok ljubezni ZDA
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Kmetija
Verstappen: Anatomija prvaka
