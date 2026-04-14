Cene naftnih derivatov so se znižale

Regulirana cena dizelskega goriva je tako ob nekoliko ugodnejših razmerah na trgu nafte in naftnih derivatov v zadnjem tednu padla z rekordne ravni, na kateri je bila od minule srede do ponedeljka. Gre za prvo pocenitev po ameriško-izraelskem napadu na Iran.

Vlada tokrat v trošarine ni posegala. Za dizel in kurilno olje so trošarine že tako ali tako na minimumu, nekaj prostora za znižanje je še pri 95-oktanskemu bencinu.

Marže trgovcev so v skladu z uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov še naprej omejene.

Cene reguliranih naftnih derivatov se izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro.

Modelske cene se od 24. marca izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen naftnih derivatov in spreminjajo na vsakih teden dni. Pred tem je bilo usklajevanje 14-dnevno.

Cene pogonskih goriv na avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci medtem od 20. marca oblikujejo prosto.