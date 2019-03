Cene nepremičnin v preteklem letu višje za skoraj petino

Cene rabljenih stanovanj zunaj Ljubljane so se v povprečju dvignile za 12,6 odstotka, cene rabljenih stanovaj v Ljubljani pa za 8 odstotkov. Medtem so se cene novih družinskih hiš zvišale za 5,2 odstotka, cene novih stanovanj pa za 3,3 odstotka.

Cene stanovanjskih nepremičnin rastejo že četrto leto zapored, so zapisali na statističnem uradu. Te so se v lanskem letu zvišale za 18,2 odstotka, skupno število vseh transakcij stanovanjskih nepremičnin pa je bilo za kar 14 odstotkov nižje kot leto prej. V zadnjem četrtletju preteklega leta so se v primerjavi z enakim časovnim obdobjem v letu 2017 najizraziteje zvišale cene rabljenih družinskih hiš. Te so se dvignile za 38,6 odstotka.

Ob primerjavi četrtletij preteklega leta so se stanovanjske nepremičnine ob koncu leta ponovno zvišale. V tretjem četrtletju so se cene novih stanovanj znižale za skoraj petino, vendar pa je njihova cena v četrtem četrtletju ponovno narasla za 2,8 odstotka. Kljub značilnemu nihanju cen novih stanovanj, pa le te letno še vedno naraščajo. Nova stanovanja so bila namreč ob koncu leta 2018 za skoraj četrtino dražja kot leta 2015.

Število prodanih novih stanovanj je bilo v zadnjem četrtletju preteklega leta rekordno nizko – le 38. Prav tako ostaja nizko število prodanih novih družinskih hiš, v tem obdobju so jih prodali le 24, vendar pa je bila to najvišja raven v letu 2018. Cene prodanih novih družinskih hiš so se zvišale za 4,4 odstotka.

Prodaja rabljenih stanovanjskih nepremičnin uspeva veliko bolje. Podatki na statističnem uradu kažejo, da je bilo v zadnjem četrtletju preteklega leta skupaj prodanih več kot 2300 rabljenih stanovanjskih nepremičnin, njihove cene pa so se v povprečju zvišale za 6,9 odstotka. Pri tem so se cene rabljenih stanovanj zvišale za 4,1 odstotka, cene rabljenih družinskih hiš pa za 11,9 odstotka.