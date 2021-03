Cene nepremičnin in zemljišč so lani kljub epidemiji še nekoliko zrasle

Ker vse kupoprodajne nepremičnine, sklenjene v letu 2020, še niso evidentirane in podatki še niso obdelani za podrobnejše tržne analize, so na geodetski upravi RS objavili začasne podatke, na podlagi katerih je že tudi možno oceniti vpliv epidemije na promet in cene nepremičnin do konca leta 2020.

"Glede na omejitve trgovanja z nepremičninami je bil v preteklem letu padec števila sklenjenih kupoprodajnih poslov in njihove skupne vrednosti zaradi epidemije covida-19 manjši od pričakovanega."

Ko se je marca zaustavilo javno življenje, se je trgovanje z nepremičninami občutno zmanjšalo, saj so se realizirale le prodaje, ki so bile dogovorjene že pred epidemijo. "Padec števila realiziranih transakcij z nepremičninami je bil primerljiv s tistim na začetku krize nepremičninskega trga leta 2008."

Do spremembe je prišlo čez dva meseca, ko je vlada zrahljala ukrepe za zajezitev epidemije, saj se je takrat promet z nepremičninami ponovno hitro povečal. "Povpraševanje po stanovanjskih nepremičninah, ki predstavljajo odločilni segment nepremičninskega trga, se namreč zaradi epidemije ni zmanjšalo in predvsem kupci in prodajalci stanovanjskih hiš in zemljišč za njihovo gradnjo so poskušali nadoknaditi izpad kupoprodaj v preteklih dveh mesecih. Na ta račun je bilo število transakcij z nepremičninami med prvim in drugim valom epidemije večje kot pred epidemijo in večje kot v enakem obdobju leta 2019."

Oktobrska razglasitev drugega vala epidemije je prinesla to, da je bilo ponovno prepovedano izvajanje terenskih ogledov nepremičnin, kar je nato trajalo kar štiri mesece. To je ponovno negativno vplivalo na dejavnost nepremičninskega trga, "a je bil na splošno padec števila transakcij počasnejši in vsaj do konca leta precej manjši kot v prvem valu epidemije".