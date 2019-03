Cene nepremičnin preteklo leto najbolj narasle v Sloveniji

Ne v Hongkongu ne v Singapurju. Cene nepremičnin so se v preteklem letu najbolj dvignile v Sloveniji. To so ugotovitve družbe Knight Frank, pritrjujejo pa jim tudi na slovenskem statističnem uradu, kjer so namerili, da so se nepremičnine podražile za kar 18 odstotkov.



'Krivci' za astronomske cene nepremičnin so gospodarska rast in turistični razvoj države – tako Stanka Solar, nepremičninska agentka. Vse to pa podkrepijo še ugodni krediti in pomanjkanje novih stanovanj.

Najbolj so v nebo poletele cene rabljenih stanovanj in hiš. Te so se v preteklih štirih letih podražile celo za več kot polovico. V rabljenih nepremičninah naj bi priložnost videli predvsem manjši investitorji.