Slovenija

Cene nepremičnin še naprej v nebo, tudi Maribor rekorder

Maribor , 20. 05. 2026 18.27 pred 59 minutami 2 min branja 7

Avtor:
Jana Ujčič
Nakup stanovanja

Cene stanovanj in hiš še naprej letijo v nebo. Po večjem delu Slovenije so v lanskem letu po podatkih Geodetske uprave znova dosegle rekordne vrednosti. Srednja cena rabljenega stanovanja je na ravni države prvič prebila mejo 3.000 evrov za kvadratni meter, v Ljubljani pa 4.000 evrov. Najvišje cene ostajajo v Ljubljani, največjo rast cen rabljenih stanovanj pa beleži Maribor.

Rabljeno dvosobno stanovanje na mariborskem Taboru, veliko 62 kvadratnih metrov, pred tremi leti obnovljeno, se proda za približno 180.000 evrov, pojasnjuje direktor INSA nepremičnine Branko Potočnik.

In kaj kažejo podatki Gursa? Med največjimi mesti je bila lani največja rast cen rabljenih stanovanj v Mariboru, in sicer 14-odstotna. Sledila sta Kranj z 12-odstotno rastjo in Ljubljana z 10-odstotno. Najnižja rast med urbanimi območji je bila na Obali, in sicer za osem odstotkov.

Povpraševanje je bistveno višje od ponudbe. V Mariboru dobite stanovanje od 2100 evrov pa tudi do 4000 ali 5000 evrov. Manjša garsonjera se je v centru mesta prodala tudi za 5000 evrov po kvadratu, kar je zelo visoko, je pa vse odvisno od lokacije, urejenosti in lege stanovanja, razlaga Potočnik.

Zaradi višjih stroškov gradnje pa so nova stanovanja v Mariboru po kvadratu med 3500 in 3600 evrov pa navzgor, seveda odvisno od lokacije, dodaja.

Cene stanovanj so bile lani marsikje po državi rekordne.

V Ljubljani, kjer je srednja cena rabljenega stanovanja najvišja, je lani prebila mejo 4000 evrov na kvadratni meter, na Obali je mediana znašala 4810 evrov, v Kranju z okolico dobrih 3600 evrov, v Mariboru pa 2670 evrov na kvadratni meter.

Kljub visokim cenam pa se je lani število tržnih prodaj stanovanj v Sloveniji v primerjavi z letom 2023 povečalo za 25 do 30 odstotkov, hiš pa za 20 do 25 odstotkov.

KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Na pol ovca
20. 05. 2026 20.37
Cene NE GREDO v nebo vsaj večinsko ne, kažejo zgolj DEJANSKo devalvacijo EUR naredite primejavo z zlatom !?
kle21
20. 05. 2026 20.34
Kaj bi šele bilo, če ne bi zgradili "žnj tisoč" novih stanovanj v zadnjih 4 letih..
YouRangMyLord
20. 05. 2026 20.33
Najvišje cene trenutno kar lepo Izola, Ankaran, Koper, ne pa kot navedeno - stara stanovanja 20 +let, ko moraš vse ven že zmetat in obnovit; hajzl še prvi 20-30 let star, brez parkirnega mesta - cena med 5.500 in 7.500 EUR po m2. Pa ne strogi center - socialna naselja.
JanezOrban
20. 05. 2026 20.31
Zdaj pod Janšo bojo začele cene padat.
štajerski janezek
20. 05. 2026 20.15
Dobro je Golob to zrihtal. 4 leta je delal na tem 🤣🤣🤣
St. Gallen
20. 05. 2026 20.29
Da bi vsaj energijo pocenil za kar se je solal
kr en 123
20. 05. 2026 20.11
To je vse posledica 30.000 novo izgrajenih stanovanj v prejšnjem mandatu... še dobro, da je svoboda rešila težavo...
Je igralka nehote razkrila ime svoje hčerke?
Očetje danes menjajo plenice, a "nevidno delo" še vedno opravijo mame
Ali otroci z "nenavadnimi imeni" pogosteje doživljajo zbadanje?
Navdušila v vroči rdeči obleki
Skrivnost hujšanja po 40. letu: zakaj so ogljikovi hidrati ključni
Pozabite na Bali, njegov mirnejši sosed je tropski raj brez gneče
Bolezen, zaradi katere ženske umirajo prezgodaj
Sezona klopov 2026 se je začela rekordno zgodaj, preverite prve znake okužbe
Življenje z diagnozo: kako pravočasno poiskati pomoč in zakaj je pomembno, da jo
Za to parkirno mesto skoraj 70.000 evrov: v Ljubljani parkiranje postaja luksuz
Kam vsak mesec izgine vaš denar? To so stroški, ki jih večina spregleda (in kako jih ustaviti)
Kako do 70 odstotkov nižjega računa za elektriko?
Plešavost: Zakaj lasje začnejo izpadati in ali obstaja zdravilo?
Ko postaneš oče, se ti možgani fizično skrčijo
Videti je, kot da je pravkar dopolnila 35 let, v resnici pa jih ima 70
Kako gojiti sivko v loncu: 4 preprosti koraki do bujne in dišeče rastline
Naravno odišavite svoj dom: 5 receptov za spomladanske dišeče lončke
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
To so sladice, ki jih naši bralci najraje pripravljajo spomladi
Ko zacveti bezeg, vsi govorijo o tej nostalgični sladici
Njoki z zelenjavo iz pečice
Kmetija
Ja, Chef!
Blanca
