Cene nepremičnin še naprej v nebo, tudi Maribor rekorder

Rabljeno dvosobno stanovanje na mariborskem Taboru, veliko 62 kvadratnih metrov, pred tremi leti obnovljeno, se proda za približno 180.000 evrov, pojasnjuje direktor INSA nepremičnine Branko Potočnik.

In kaj kažejo podatki Gursa? Med največjimi mesti je bila lani največja rast cen rabljenih stanovanj v Mariboru, in sicer 14-odstotna. Sledila sta Kranj z 12-odstotno rastjo in Ljubljana z 10-odstotno. Najnižja rast med urbanimi območji je bila na Obali, in sicer za osem odstotkov.

Povpraševanje je bistveno višje od ponudbe. V Mariboru dobite stanovanje od 2100 evrov pa tudi do 4000 ali 5000 evrov. Manjša garsonjera se je v centru mesta prodala tudi za 5000 evrov po kvadratu, kar je zelo visoko, je pa vse odvisno od lokacije, urejenosti in lege stanovanja, razlaga Potočnik.

Zaradi višjih stroškov gradnje pa so nova stanovanja v Mariboru po kvadratu med 3500 in 3600 evrov pa navzgor, seveda odvisno od lokacije, dodaja.

Cene stanovanj so bile lani marsikje po državi rekordne.

V Ljubljani, kjer je srednja cena rabljenega stanovanja najvišja, je lani prebila mejo 4000 evrov na kvadratni meter, na Obali je mediana znašala 4810 evrov, v Kranju z okolico dobrih 3600 evrov, v Mariboru pa 2670 evrov na kvadratni meter.

Kljub visokim cenam pa se je lani število tržnih prodaj stanovanj v Sloveniji v primerjavi z letom 2023 povečalo za 25 do 30 odstotkov, hiš pa za 20 do 25 odstotkov.