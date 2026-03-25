Cene nepremičnin še višje, rabljena stanovanja za več kot 8 odstotkov

Najizraziteje so se podražile nove družinske hiše (za 11,2 odstotka), sledila so rabljena stanovanja (za 8,4 odstotka) in rabljene družinske hiše (za 4,8 odstotka), medtem ko so se cene novih stanovanj znižale (za 1,7 odstotka), je objavil državni statistični urad. Rabljena stanovanja so se v Ljubljani podražila za 6,8 odstotka, v preostali Sloveniji pa za 9,2 odstotka. Pri tem so cene v Mestni občini Maribor porasle za 12,3 odstotka, v preostalem delu države, brez Ljubljane in Maribora, za 7,8 odstotka.

Skupna vrednost vseh stanovanjskih nepremičnin, prodanih v lanskem letu, je znašala okoli 1,9 milijarde evrov.

Število prodanih rabljenih stanovanj v Ljubljani je bilo s 1571 posli za četrtino večje kot leta 2024. Skupna vrednost prodaj je obsegala 392 milijonov evrov. V zadnjem lanskem četrtletju so se stanovanjske nepremičnine v Sloveniji na četrtletni ravni podražile za 5,1 odstotka.

Nove stanovanjske nepremičnine so se po pocenitvi v tretjem četrtletju (za 10,6 odstotka) v zadnjem četrtletju lani ponovno podražile, in sicer za 11,6 odstotka. Pri tem so se nova stanovanja podražila za 12,1 odstotka in nove hiše za 9,1 odstotka.

Cene rabljenih stanovanjskih nepremičnin višje za 3,9 odstotka

Cene rabljenih stanovanjskih nepremičnin so bile glede na tretje četrtletje višje za 3,9 odstotka. Za toliko so bile višje tudi cene rabljenih stanovanj in rabljenih hiš. Rabljena stanovanja v Ljubljani so se na četrtletni ravni podražila za 3,8 odstotka, v preostali Sloveniji za 4,0 odstotka. V mariborski občini so cene porasle za 4,2 odstotka, v preostalih delih države, brez Ljubljane in Maribora, za 3,6 odstotka. Cene stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji so bile v zadnjem četrtletju lani okoli 2,2-krat višje, kot so bile v povprečju leta 2015.

Poslovne nepremičnine lani dražje za 8,5 odstotka

Poslovne nepremičnine so se lani podražile skupno za 8,5 odstotka, kar je za skoraj polovico manj kot leta 2024. Krepko oz. za 15,3 odstotka so se dvignile cene trgovskih in storitvenih lokalov. Cene pisarn, ki so močno zrasle v letu 2024, so se lani zvišale za 1,2 odstotka, je danes sporočil statistični urad. V obdobju med letoma 2015 in 2025 je rast cen pisarn običajno presegala rast cen lokalov. V primerjavi s povprečjem leta 2015 so bile cene pisarn ob koncu lanskega leta višje za 76 odstotkov, cene trgovskih in storitvenih lokalov pa za skoraj 66 odstotkov. Obseg trgovanja je bil lani v primerjavi s predlani za četrtino večji po številu prodaj in skupni vrednosti prodaj ter za tretjino večji po skupni uporabni površini prodanih nepremičnin. Kljub temu je ostal zelo majhen, trgovanja je bilo približno za polovico manj kot pred epidemijo covida-19. Zmanjševanje obsega je trend, ki traja že več let, najmanjši je bil do zdaj leta 2024.

Cene lokalov in pisarn skupaj višje za 7,2 odstotka

