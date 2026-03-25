Slovenija

Cene nepremičnin še višje, rabljena stanovanja za več kot 8 odstotkov

Ljubljana, 25. 03. 2026 11.20 pred 45 minutami 3 min branja 12

Avtor:
Ne.M. STA
Stanovanja v Ljubljani

Cene stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji so se lani zvišale 11. leto zapored, in sicer za 5,8 odstotka. Pri tem so se rabljena stanovanja podražila za več kot osem odstotkov, nova pa pocenila za skoraj dva odstotka. Število prodanih rabljenih stanovanj v Ljubljani je bilo za četrtino večje kot predlani. Poslovne nepremičnine so se lani podražile skupno za 8,5 odstotka, kar je za skoraj polovico manj kot leta 2024. Krepko oz. za 15,3 odstotka so se dvignile cene trgovskih in storitvenih lokalov. Cene pisarn, ki so močno zrasle v letu 2024, so se lani zvišale za 1,2 odstotka.

Rabljena stanovanja so se podražila za 8,4 odstotka.
Rabljena stanovanja so se podražila za 8,4 odstotka.
FOTO: Bobo

Najizraziteje so se podražile nove družinske hiše (za 11,2 odstotka), sledila so rabljena stanovanja (za 8,4 odstotka) in rabljene družinske hiše (za 4,8 odstotka), medtem ko so se cene novih stanovanj znižale (za 1,7 odstotka), je objavil državni statistični urad.

Rabljena stanovanja so se v Ljubljani podražila za 6,8 odstotka, v preostali Sloveniji pa za 9,2 odstotka. Pri tem so cene v Mestni občini Maribor porasle za 12,3 odstotka, v preostalem delu države, brez Ljubljane in Maribora, za 7,8 odstotka.

Skupna vrednost vseh stanovanjskih nepremičnin, prodanih v lanskem letu, je znašala okoli 1,9 milijarde evrov.

Število prodanih rabljenih stanovanj v Ljubljani je bilo s 1571 posli za četrtino večje kot leta 2024. Skupna vrednost prodaj je obsegala 392 milijonov evrov.

V zadnjem lanskem četrtletju so se stanovanjske nepremičnine v Sloveniji na četrtletni ravni podražile za 5,1 odstotka.

Cene nepremičnin
Cene nepremičnin
FOTO: Bobo

Nove stanovanjske nepremičnine so se po pocenitvi v tretjem četrtletju (za 10,6 odstotka) v zadnjem četrtletju lani ponovno podražile, in sicer za 11,6 odstotka. Pri tem so se nova stanovanja podražila za 12,1 odstotka in nove hiše za 9,1 odstotka.

Cene rabljenih stanovanjskih nepremičnin višje za 3,9 odstotka

Cene rabljenih stanovanjskih nepremičnin so bile glede na tretje četrtletje višje za 3,9 odstotka. Za toliko so bile višje tudi cene rabljenih stanovanj in rabljenih hiš.

Rabljena stanovanja v Ljubljani so se na četrtletni ravni podražila za 3,8 odstotka, v preostali Sloveniji za 4,0 odstotka. V mariborski občini so cene porasle za 4,2 odstotka, v preostalih delih države, brez Ljubljane in Maribora, za 3,6 odstotka.

Cene stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji so bile v zadnjem četrtletju lani okoli 2,2-krat višje, kot so bile v povprečju leta 2015.

Poslovne nepremičnine lani dražje za 8,5 odstotka

Poslovni prostori
Poslovni prostori
FOTO: Bobo

Poslovne nepremičnine so se lani podražile skupno za 8,5 odstotka, kar je za skoraj polovico manj kot leta 2024. Krepko oz. za 15,3 odstotka so se dvignile cene trgovskih in storitvenih lokalov. Cene pisarn, ki so močno zrasle v letu 2024, so se lani zvišale za 1,2 odstotka, je danes sporočil statistični urad.

V obdobju med letoma 2015 in 2025 je rast cen pisarn običajno presegala rast cen lokalov. V primerjavi s povprečjem leta 2015 so bile cene pisarn ob koncu lanskega leta višje za 76 odstotkov, cene trgovskih in storitvenih lokalov pa za skoraj 66 odstotkov.

Obseg trgovanja je bil lani v primerjavi s predlani za četrtino večji po številu prodaj in skupni vrednosti prodaj ter za tretjino večji po skupni uporabni površini prodanih nepremičnin. Kljub temu je ostal zelo majhen, trgovanja je bilo približno za polovico manj kot pred epidemijo covida-19. Zmanjševanje obsega je trend, ki traja že več let, najmanjši je bil do zdaj leta 2024.

Cene lokalov in pisarn skupaj višje za 7,2 odstotka

Pisarna
Pisarna
FOTO: Bobo

Cene poslovnih nepremičnin, torej lokalov in pisarn skupaj, so bile v zadnjem lanskem četrtletju v primerjavi z lanskim tretjim četrtletjem višje za 7,2 odstotka. K skupnemu dvigu cen so prispevale predvsem za skoraj desetino višje cene pisarn. Cene trgovskih in storitvenih lokalov, ki so zmerno naraščale tri zaporedna četrtletja, so narasle za 5,1 odstotka.

Skupno število prodanih poslovnih nepremičnin je bilo tudi v lanskem četrtem četrtletju podobno kot v preostalih treh. Bilo je majhno in le malenkost večje kot v do zdaj najbolj kritičnem letu 2024, so še navedli statistiki.

stanovanje novogradnje cene nepremičnine pisarne poslovni prostori

KOMENTARJI12

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

FreedomMan
25. 03. 2026 12.34
Desničarji kot so Merklova, Trump in Netanyaju uničujejo EU in cel svet, vedno volite na levi strani, da se enkrat rešimo desnih manijakov obsedenih z vojno in dobičkom.
Žmavc
25. 03. 2026 12.24
Hvala, Golob. Hvala! Gorivo, stanovanja, hrana... Kaj bi mi brez tebe.
FreedomMan
25. 03. 2026 12.29
Zahvali se kalimerotovim desnim prijateljem bibiju in trumpu.
SEHE
25. 03. 2026 12.22
ni ponudbe, ker so vladni programi in procedure za pridobitev dovoljenj zanič. Drugo pa je davčna politika taka, da nihče noče investirat. Investitorji raje na morju gradijo počitniške objekte, ki gredo za med.
stoinena
25. 03. 2026 12.19
učinkovita ta leva vlada, res.
stoinena
25. 03. 2026 12.21
če bi bilo to pod desnimi, bi se človek tepel po glavi koga je volil. ker je pod levimi, pomeni da levi niso to kar pravijo.
Žmavc
25. 03. 2026 12.12
Janša je s podporo Izraelu in sodelovanjem v zakoncema Južno, vplival celo na rast cen nepremičnin!
bronco60
25. 03. 2026 12.11
Stanovanja se prodajajo samo v Lj.CE.MB, drugje se ne prodajajo, ker živimo v zemljankah in na drevesih, novinarji, Slovenija je še kaj vec, kot ta tri mesta.
Luigi Taveri II.
25. 03. 2026 11.54
Rabljena stanovanja? Besedni zaklad enega SDS
Žmavc
25. 03. 2026 12.13
Prej bi rekel, da je eden vaših. Potomec prišlekov. Vi imate bolj omejen besedni zaklad.
Tega o dojenčkih, rojenih spomladi, niste vedeli
