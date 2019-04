V idiličnem naselju, streljaj iz Ljubljane, nove 200 m2 hiše po 129.900 evrov

A bančni krediti so trenutno ugodni in gradbena podjetja izkoriščajo pomanjkanje ponudbe in veliko povpraševanje. Nepremičnine tako spet rastejo kot gobe po dežju. V prestolnici že načrtujejo gradnjo več stanovanjskih blokov, oživljajo pa tudi pred leti propadle investicijske projekte. Nepremičnine, kot kaže, gredo spet za med.

Z delovnimi migracijami je pričakovano najbolj obremenjena občina Ljubljana, saj vanjo dnevno prihaja nekaj več kot 127.600 oseb iz drugih občin. Številni so tako že ugotovili, da je kakovost bivanja zunaj prestolnice mnogo boljša, vožnja na delo v nekaj kilometrov oddaljeno Ljubljano pa ni več težava. In ne le to, prestolnica je postala prezasičena, kakovost življenja pa je v z betonom nasičenem mestu mnogo slabša. Pa tudi cene nepremičnin so v Ljubljani trenutno rekordno visoke.

Sicer je nepremičninski trg že nekaj let v fazi rasti in cene tako sledijo trendu naraščanja povpraševanja. Številni še vedno iščejo nepremičnino v bližini svojega delovnega mesta, a vedno več je tudi takih, ki se odločijo za kakovostnejše življenje na obrobju večjih mest in se v službo raje vozijo nekaj kilometrov.

Poglejmo samo primer: Če bi v Ljubljani želeli kupiti stanovanje velikosti od 190 do 200 m2, bi za m2 odšteli od 1.750 evrov pa vse do 4.680 evrov. Živeli bi v bloku, svoj vrtiček pa bi lahko imeli le na balkonu, in še to samo, če bi balkon imeli. Manjša stanovanja so na m2 še dražja. Okoli 60 m2 veliko stanovanje se v prestolnici prodaja od 1.500 pa vse do 5.600 evrov na m2. Cena je odvisna tudi od leta gradnje, prenove in lege oziroma nadstropja, v katerem je stanovanje. Stanovanja v prestolnici so precenjena, menijo tudi nepremičninski agenti, zato je tudi prodaja teh v upadu.

Niso pa le visoke cene tiste, zaradi katerih si posamezniki vse pogosteje nepremičnine iščejo zunaj prestolnice. Tudi narava zaposlitev se je bistveno spremenila. Marsikdo lahko dela od doma, pogosto pa ljudje na vsakih nekaj let tudi zamenjajo delodajalca. Izbrati kraj bivanja na podlagi trenutne zaposlitve se tako na dolgi rok ne izplača. In še nekaj se je spremenilo. Nekoč manjša mesta niti niso več tako majhna in vsa ponujajo vso sodobno infrastrukturo tako kot v večjih mestih, ponekod celo še boljšo.

Številni tudi zato iščejo druge možnosti, med drugim boljšo kakovost življenja. Najprivlačnejša so tako novozgrajena naselja v okolici Ljubljane, ki obsegajo nekaj samostojnih hiš ali dvojčkov, vsaka pa ima še svojo manjšo ali večjo parcelo. Cene so ugodnejše, pa tudi nepremičninski agenti pritrjujejo, da še vedno velja pravilo, da se v okolici prestolnice dobi več za manj denarja.