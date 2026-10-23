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Slovenija

Cene ogrevanja: položnice letos višje?

Ljubljana , 23. 10. 2026 18.26 pred 14 minutami 2 min branja 3

Avtor:
Lan Konestabo
Termostat

Čeprav je minister Vrtovec obljubil, da se cene ogrevanja glede na lansko sezono ne bodo bistveno spreminjale, ob začetku ogrevalne sezone marsikoga skrbijo morebitne podražitve. Podobno naj bi veljalo za plin – Petrol zagotavlja, da ga ima dovolj na zalogi, vendar pa v podjetju Plinovodi pravijo, da je Evropa na zimo slabo pripravljena. Kaj nas torej čaka to zimo?

Hladna jutra in mrzli večeri so tu. Mnogi Slovenci še niso vklopili ogrevanja, saj se bojijo, da bodo položnice bistveno višje kot lani. Cene plina so na svetovnih trgih resda sunkovito zrasle. Matija Bitenc, glavni direktor družbe Plinovodi, pojasnjuje: "Cene so prebile nekje raven 90 evrov za megavatno uro, kar je približno trikrat več, kot so bile cene na trgu pred invazijo na Iranu."

A za znesek na položnici je ključno, da so dobavitelji zaloge kupovali več let vnaprej. Marko Ninčević, član uprave skupine Petrol, je začetek oktobra pojasnjeval: "Čeprav so cene plina v zadnjih mesecih na trgu šle v nebo, je Petrol v bistvu količine plina za letošnjo sezono kupoval že dve leti vnaprej postopoma in na ta način uravnotežil ta cenovna nihanja."

Ogrevanje Ljubljana
Ogrevanje Ljubljana
FOTO: Bobo

Kar se tiče elektrike – direktor upravljavca slovenskega omrežja ELES v današnji analizi miri, da gospodinjstva v prihajajočem letu ne bodo občutila povišanja cen – predvsem zato, ker so dobavitelji energije praviloma pravočasno poskrbeli za zaloge. Enako je za našo televizijo zatrdil že v začetku meseca.

Aleksander Mervar, direktor družbe Eles: "Trgovci imajo tu zaprte pozicije za gospodinjstva in ne pričakujem nič podražitev, kar se tiče elektrike."

Večje težave pa bodo, tako pravi Mervar, imela podjetja, ki še vedno niso sklenila pogodb za dobavo elektrike za leto 2027. Podobno je s plinom: "Pri plinu je pa vprašanje tisti distributerji, ki prodajajo in vprašanje, če so svoje pozicije zaprli. Tisti, ki jih niso zaprli, tam bo plin dražji."

Pri Plinovodih, ki upravljajo z omrežjem, trdijo, da je Evropa na mrzlo zimo slabo pripravljena. Bitenc: "Trenutno je napolnjenost skladišč okoli 75 odstotkov, kar je zgodovinsko nekje na ravni iz leta 2011. To smo slišali že večkrat in kot smo opozarjali že spomladi. V kolikor se ta skladišča ne bodo zapolnila, se bo to rezultiralo potem v začetku jeseni na cenah."

Kot morebitno težavo pa Bitenc izpostavlja, da Slovenija nima lastnih hranilnikov plina, temveč je v celoti odvisna od dobavnih poti.

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KOMENTARJI3

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petb
23. 10. 2026 20.46
Tudi znižanje cen energentov je bila ena velika predvolilna laž koalicije.
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0 0
zmerni pesimist
23. 10. 2026 20.43
Drva so suha in čakajo
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0 0
jugatneme
23. 10. 2026 20.43
Itak da bodo višje, je kdo pričakoval da bo ceneje? Samo če bo zelo zelo mila zima.
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0 0
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