Cene pogonskih goriv višje za dva centa

Na avtocestah in hitrih cestah je vlada oprostitev prispevka za obnovljive vire energije odpravila junija. Zdaj so se razmere na trgu dobave energije za motorni bencin toliko spremenile, da je treba za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije spet zagotoviti njegovo plačevanje za bencin izven avtocest in hitrih cest, so pojasnili na okoljskem ministrstvu. Še vedno pa se prispevek ne obračunava za dizel izven avtocest in hitrih cest.

Cene bencina in dizla na servisih zunaj avtocest so znova regulirane od 21. junija lani in bodo pod nadzorom vlade še vsaj do junija 2024. Od 13. septembra lani je regulirana tudi cena kurilnega olja. V skladu z vladno uredbo so omejene tudi marže trgovcev.

Na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah medtem cene trgovci določajo sami.