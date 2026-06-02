V eni največjih dobrodelnih akcij pri nas, kjer zbirajo sredstva, da bi tudi otroci iz socialno ogroženih družin lahko odšli na počitnice, je Cene na kolesu že šesti dan. S pomočjo pomočnikov, med katerimi so bili doslej tudi Luka Jezeršek, Aleksander Pozvek, Denis Avdič, pa je prekolesaril že več kot 450 kilometrov. Kolesarili so v Šaleški dolini, končali so na Vranskem, zjutraj pa nadaljujejo proti jugovzhodu, tudi Kočevju, vmes pa se je ustavil še v našem studiu.
Cene Prevc: Noge bodo mrtve, dokler ne pridemo do konca
"Boljšega ni, kot je Cene, zlezel nam je pod kožo, on je najboljša možna zamenjava za Deželaka," glasijo zapisi od začetka akcije Radia 1 Dežela junakov. Ko se je po več kot desetletju kolesarjenja po vsej Sloveniji Miha Deželak umaknil in ostaja njegov obraz v ozadju, je v ospredju novi obraz dežele junakov postal nekdanji smučarski skakalec Cene Prevc.
