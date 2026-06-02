Cene Prevc: Noge bodo mrtve, dokler ne pridemo do konca

V eni največjih dobrodelnih akcij pri nas, kjer zbirajo sredstva, da bi tudi otroci iz socialno ogroženih družin lahko odšli na počitnice, je Cene na kolesu že šesti dan. S pomočjo pomočnikov, med katerimi so bili doslej tudi Luka Jezeršek, Aleksander Pozvek, Denis Avdič, pa je prekolesaril že več kot 450 kilometrov. Kolesarili so v Šaleški dolini, končali so na Vranskem, zjutraj pa nadaljujejo proti jugovzhodu, tudi Kočevju, vmes pa se je ustavil še v našem studiu.