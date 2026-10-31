Za dan smuke do 50 evrov, ponekod vozovnice tudi pocenili

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Kranjska Gora

V Kranjski Gori so smučarske vozovnice podražili za tri do pet odstotkov. Letos bo dnevna vozovnica za odrasle stala 50 evrov, za otroke (2020-2012) 31 evrov ter za seniorje in mladino 45 evrov. V predprodaji, ki bo potekala med 2. in 27. novembrom, bodo vozovnice na voljo po ugodnejših cenah, so nam sporočili iz Ski Kranjska Gora, kjer odprtje smučišča načrtujejo za začetek decembra. Ob ugodnih snežnih razmerah ne izključujejo, da bi žičnice zagnali že konec novembra.

Krvavec

Dnevna vozovnica za odrasle bo v redni prodaji stala 47 evrov, kar je dva evra več kot lani, cena na spletu ostaja 45 evrov. Predprodaja smučarskih sezonskih vozovnic poteka že od maja, ta mesec pa je stekla tudi predprodaja dnevnih smučarskih vozovnic in različnih paketov, od družinskih do večdnevnih. Predprodaja traja do konca oktobra, možna pa bo tudi v novembru.

Rogla

V redni prodaji bo cena dnevne smučarske vozovnice za odrasle znašala 49 evrov, za otroke 32 ter za mlade, seniorje in študente 44 evrov. "Cene smučarskih vozovnic v sezoni 2026/2027 bodo tako ostale na primerljivi ravni kot v lanski sezoni oziroma se bodo v povprečju zvišale za le okoli štiri odstotke," so nam odgovorili z Uniturja. V predprodaji do konca novembra so dnevne vozovnice do pet evrov cenejše, in sicer za odrasle po 44 evrov, za otroke do dopolnjenega 15. leta 28 evrov, za mlade, študente in seniorje pa 39 evrov. Vzdrževalna in pripravljalna dela na žičniških napravah in smučarskih progah pred začetkom nove sezone so že zaključena, strokovni pregledi posameznih žičniških naprav pa so v zadnji fazi izvedbe, so nam pojasnili, zato upajo, da bi smučišče lahko odprli 10. decembra, če bo vreme omogočalo, pa lahko tudi kakšen teden prej.

Ob ugodnih vremenskih razmerah bi se slovenska smučišča lahko odprla že konec novembra. FOTO: Bobo

Vogel

Rednih cen za smučarsko sezono 2026/27 še niso objavili. Od 2. novembra do 1. decembra bo potekala predprodaja vozovnic. Dnevna vozovnica za odrasle v predprodaji bo stala 42 evrov (poldnevna 34 evrov), za otroke 22 evrov (poldnevna 18 evrov) ter za mlade in seniorje dnevna 36 evrov (poldnevna 30 evrov), je navedeno na njihovi spletni strani. V predprodaji ponujajo še vozovnice za pet in deset dni smuke v sezoni in sezonske vozovnice.

Večina smučišč v predprodaji ponuja nakup cenejših vozovnic. FOTO: Bobo

Golte

Na Golteh bo redna cena smučarske vozovnice, ki vključuje povratno vožnjo z nihalko, med tednom stala 20 evrov, ob vikendih in praznikih pa 25 evrov za vse starostne skupine, izjema so otroci do 6. leta, ki bodo v spremstvu staršev lahko smučali brezplačno. Trenutno ponujajo paketno predprodajo smučarskih vozovnic, v okviru katere kupcem omogočajo več smučarskih dni gratis, vstopnice, kupljene v predprodaji, pa veljajo vse dni v tednu, tudi ob nedeljah, praznikih in med počitnicami, nam je pojasnil direktor družbe Golte Sandi Brezovnik. Če bodo vremenski pogoji optimalni, bodo smučišče odprli 4. decembra, smučarji pa bi na Golteh to sezono lahko smučali do 21. marca 2027.

Kope

Preprodaja smučarskih vozovnic za Kope se bo po napovedih začela po 1. novembru. Glede na podražitve energentov in elektrike so zvišali cene vozovnic. "Če bi upoštevali vso to podražitev, potem bi morali cene povišati za 20 odstotkov, kar pa se na koncu ne bi izšlo pri uporabnikih. Zvišali smo jih za od štiri do pet odstotkov," je za STA ocenil direktor družbe Vabo Boštjan Paradiž. Začetek zimske sezone načrtujejo 27. novembra. Ob začetku zimske sezone bodo za goste, ki na Kope prihajajo tudi z avtodomi, odprli nov petzvezdnični kamp z imenom Divji petelin. V njem bo poleg sanitarij, pralnice in sušilnice tudi trgovina z osnovnimi živili. V kampu bo 62 parcel.

Cerkno

Redna cena dnevne vozovnice za odrasle bo enaka kot lani – 43 evrov, medtem ko so cene dnevnih vozovnic za otroke ter popoldanske vozovnice znižali. "Vztrajamo, da smo družinsko smučišče, saj je, če želimo v Sloveniji smučarsko kulturo ohraniti, pomembno v prvi vrsti za smučanje navdušiti najmlajšo generacijo, zato tudi takšna odločitev," nižanje cen pojasnjujejo v družbi Postojnska jama, ki je lastnik tega smučišča na meji med Gorenjsko in Primorsko. Lani je vozovnica za otroke do enega leta stala en evro, od 6. do 16. leta 25,5 evra, popoldanska vozovnica za odrasle pa 33 evrov. Do sredine novembra poteka predprodaja, ko je cena odrasle vozovnice 38 evrov, za mladino in seniorje 34 evrov ter za otroke 22 evrov. Na smučišču trenutno polnijo oba zgornja bazena z vodo za zasneževanje in testirajo delovanje celotnega sistema. Ob ugodnih vremenskih razmerah začetek sezone načrtujejo v soboto, 19. decembra.

Mariborsko Pohorje z Arehom

Cen dnevnih vozovnic še niso objavili, prodaja posamičnih dnevnih vozovnic bo stekla decembra. V teku je predprodaja sezonskih smučarskih vozovnic, ki se je začela že spomladi. Zadnje obdobje predprodaje traja do konca oktobra, ko sezonska vozovnica za odrasle stane 643,50 evra. Sledila bo redna prodaja, ko bo vozovnica slabih sto evrov dražja. Podobno kot v preteklih letih so bile cene novih smučarskih vozovnic usklajene z rastjo stroškov obratovanja, predvsem stroškov energentov (elektrike in goriva) ter dela, so nam sporočili iz Javnega Holdinga Maribor. Začetek sezone načrtujejo takoj, ko bo vreme dopuščalo pripravo prog. Poleg dnevne in nočne smuke bodo obiskovalcem ponujali še druga privlačna doživetja, kot so snežne tube, zimski trikolesniki, nočno sankanje na Ruški in spusti s pležuhi.

Številni bodo na snegu med počitnicami. Letos ima vzhodna Slovenija zimske počitnice med 15. in 19. februarjem, ostali teden dni kasneje. FOTO: Bobo

Soriška planina

Na spletni strani imajo objavljene cene v predprodaji, ki bo trajala od 1. novembra do 5. decembra. V prvem sklopu predprodaje bo odrasla dnevna vozovnica stala 25,9 evra, otroška 17,9 evra in 21,9 evra za mladino in odrasle. Za vsako starostno skupino bo na voljo po 100 kart, ki bodo na voljo do 15. novembra oziroma porabe zalog. V preostalem delu predprodaje bodo karte nekoliko višje. Sezonska karta za odrasle bo v predprodaji na voljo po 345 evrov (tedenska 270 evrov), sezonska otroška 240 evrov (tedenska 210) in sezonska za mladino in seniorje 285 evrov (tedenska 240 evrov). V predprodaji je na voljo tudi sezonska vozovnica za otroke do šestega leta, cena je 25 evrov.

Stari vrh

Med glavno sezono bo dnevna vozovnica za odrasle stala 35 evrov, nočna 29, dnevna za mlade in seniorje bo 32 evrov in nočna 27 evrov, za otroke bo cena dnevne 21 in nočne 16 evrov. Redne cene letošnjih vozovnic bodo nekoliko višje kot lani, ko je smučišče obratovalo v manjšem obsegu. "Redno ceno nočne vozovnice bomo ohranili enako kot v lanski sezoni in nižjo, kot v sezoni 23/24," so nam pojasnili s STC Stari vrh. S prihodnjim tednom bodo smučarjem na voljo vozovnice iz predprodaje. Cene bodo za 30 odstotkov nižje kot v redni prodaji, zagotavljajo. Snežni park, ki je namenjen najmlajšim, bi lahko odprli že prvi vikend decembra, začetek obratovanja smučišča pa ob ugodnem vremenu načrtujejo 12. decembra.

Novosti

Priprave na prihajajočo smučarsko sezono so se po slovenskih smučiščih začela že kmalu po koncu prejšnje. Na Rogli so na smučarski progi Košuta in zgornjem delu smučarske proge Planja nadgradili zasneževalni sistem z zamenjavo 1000 metrov linije. "Posodobljen sistem z najsodobnejšo tehnologijo in 13 dodatnimi fiksnimi snežnimi topovi omogoča precej hitrejšo zasnežitev smučarskih prog Košuta in Planja kot doslej," so nam pojasnili. Prav tako so razširili nekatere smučarske površine in prenovili sistem osvetlitve za nočno smuko. Že pred letošnjo poletno sezono so celostno prenovili tudi sobe in apartmaje v Koči na Jurgovem, po zaključku letošnje smučarske sezone bodo začeli še s prenovo Hotela Planja. Po pozitivnem odzivu gostov in obiskovalcev v pretekli sezoni bodo poudarek znova namenili tudi obsmučarskim dogodkom. Podobno tudi na Golteh, kjer bodo vikende popestrili z glasbenimi apres ski dogodki, ob nedeljah pa bo program prilagojen tudi najmlajšim smučarjem.

Ob milih zimah smučišča veliko vlagajo v dodatne sisteme zasneževanja. FOTO: Miro Majcen