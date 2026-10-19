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Slovenija

Cene stanovanj rekordne: tudi 11.800 evrov za kvadratni meter

Ljubljana, 19. 10. 2026 16.18 pred 1 uro 4 min branja 68

Avtor:
M.S.
Nepremičnine v Ljubljani

Najnovejše poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu razkriva, da je v prvi polovici leta 2026 skupna vrednost prometa z nepremičninami znašala okoli 1,8 milijarde evrov oz. 13 odstotkov več kot v prejšnjem polletju. Cene stanovanj so znova zrasle in dosegle nove rekordne vrednosti. Srednja cena rabljenega stanovanja v Ljubljani je že presegla mejo 5600 evrov za kvadratni meter, medtem ko se cene novogradenj gibajo med 6000 in 8000 evrov za kvadratni meter.

Po ugotovitvah Geodetske uprave RS se je število transakcij s stanovanjskimi nepremičninami v prvi polovici leta povečalo za tri odstotke, potem ko se je v drugi polovici lanskega leta zmanjšalo za osem odstotkov.

Potem ko smo v drugi polovici leta 2024 dosegli najmanjše število transakcij po letu 2015, smo bili lani priča nenadni oživitvi trga in skoraj 30-odstotnem povečanju števila transakcij.

Na ravni države so se cene stanovanj v tem letu zvišale za osem odstotkov, hiše pa za štiri. Srednja cena rabljenega stanovanja v večstanovanjski stavbi je na ravni države prvič presegla mejo 3500 evrov za kvadratni meter, v Ljubljani, kjer so cene stanovanj najvišje, pa mejo 5600 evrov za kvadratni meter. V Ljubljani je bila rast cen stanovanj v prvi polovici letošnjega leta tudi najvišja, saj so se cene zvišale za 11 odstotkov.

Rast cen je bila nadpovprečna tudi v Celju, kjer so se zvišale za devet odstotkov, medtem ko so se v Kranju zvišale za osem. V Mariboru so se zvišale za šest odstotkov, v severni okolici Ljubljane in na Obali za pet odstotkov, najnižja, štiri odstotke, pa je bila rast cen v južni okolici Ljubljane.

Stanovanja v Ljubljani
Stanovanja v Ljubljani
FOTO: Damjan Žibert

Po ugotovitvah Gursa se je večina rabljenih stanovanj v Ljubljani prodala po cenah med 4900 in 6500 evrov za kvadratni meter. Najvišjo absolutno ceno je doseglo približno 20 let staro stanovanje v Trnovem, ki je bilo skupaj s parkirnim mestom v garaži prodano za 1,3 milijona evrov. Stanovanje meri okoli 250 kvadratnih metrov, od tega je okoli 190 kvadratnih metrov uporabne površine.

11.800 evrov za kvadratni meter

Relativno najvišjo ceno za kvadratni meter v Ljubljani in na ravni države pa je doseglo novejše stanovanje v središču mesta, ki je bilo prodano za 11.800 evrov za kvadratni meter. Stanovanje meri okoli 70 kvadratnih metrov, od tega je okoli 57 kvadratnih metrov uporabne površine, pripadata pa mu klet in eno parkirno mesto.

Po višini cen rabljenih stanovanj Ljubljani tradicionalno sledi Obala, kjer je srednja cena rabljenih stanovanj v prvem polletju 2026 znašala 5.070 evrov za kvadratni meter. Večina rabljenih stanovanj je bila prodana po cenah med 4400 in 6200 evrov za kvadratni meter.

Najvišjo absolutno prodajno ceno na Obali je doseglo stanovanje v Izoli, zgrajeno leta 2006, s 140 kvadratnimi metri uporabne površine, ki je bilo prodano za 840.000 evrov. Najvišjo relativno ceno na kvadratni meter uporabne površine pa je doseglo 25 let staro stanovanje v Portorožu, veliko 50 kvadratnih metrov (30 kvadratnih metrov uporabne površine), ki je bilo prodano za okoli 10.500 evrov na kvadratni meter uporabne površine.

Cene hiš

Najvišje cene stanovanjskih hiš so bile tudi v prvem polletju zabeležene v Ljubljani, kjer je srednja pogodbena cena rabljene hiše znašala 504.000 evrov. V primerjavi s prvim polletjem 2025 se je zvišala za 64.000 evrov, kar je predstavljalo največje absolutno zvišanje med obravnavanimi analitičnimi območji.

Večina hiš se je prodala po cenah med 390.000 in 640.000 evrov. Najvišjo ceno v Ljubljani in hkrati na ravni države je v prvi polovici letošnjega leta dosegla novejša vila v Rožni dolini, ki je bila prodana za približno 6,4 milijona evrov. Gre za hišo, zgrajeno leta 2019, veliko nekaj več kot 900 kvadratnih metrov, od tega je približno 600 kvadratnih metrov uporabne površine, s približno 1500 kvadratnih metrov pripadajočega zemljišča.

Kakšne so napovedi?

Glede na stalno rast cen od obrata leta 2015, ki se je po epidemiji covida, kljub večletnemu trendu upadanja števila transakcij, celo pospešila, obrata cen nepremičnin še vedno ni pričakovati, pravijo na Gursu.

Temu v prid govorijo tudi visoki stroški gradnje in še vedno razmeroma omejena ponudba novih stanovanj na eni strani ter visoka stopnja zaposlenosti, rast plač ter razmeroma veliko število in obseg novih stanovanjskih kreditov na drugi strani.

"Je pa zaradi zviševanja obrestnih mer za stanovanjske kredite pričakovati ponovno upadanje števila transakcij s stanovanjskimi nepremičninami. Število in obseg novih stanovanjskih kreditov, ki sta v največji meri odvisna od gibanja obrestnih mer, sta se namreč v preteklih letih izkazala kot poglavitni dejavnik plačilno sposobnega povpraševanja po stanovanjskih nepremičninah," so še zapisali.

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gurs stanovanja nepremičnine

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24ur.com 1,9 milijona evrov za novo stanovanje v Schellenburgu in 1,3 milijona za rabljeno v Trnovem
24ur.com Cene nepremičnin še višje, rabljena stanovanja za več kot 8 odstotkov
Cekin.si Cene stanovanjskih nepremičnin lani višje za 5,8 odstotka
24ur.com Stanovanjske nepremičnine lani dražje za več kot 11 odstotkov
24ur.com Gurs o 'norih cenah' stanovanj: od pandemije višje za 80 odstotkov
24ur.com Cene stanovanjskih nepremičnin lani porasle za 8,5 odstotka
Cekin.si Cene stanovanjskih nepremičnin lani porasle za 8,5 odstotka
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KOMENTARJI68

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Podlesničar
19. 10. 2026 17.53
Važno, da se v šolah prepovejo burke... to bo rešilo realne probleme ljudi 🤣
Odgovori
0 0
Podlesničar
19. 10. 2026 17.48
Prejšnja vlada je vsaj naredila prvi korak v pravo smer, pod to vlado pa bo šlo očitno vse za vojsko in davčne olajšave najbogatejših.
Odgovori
0 0
Delavec_Slo
19. 10. 2026 17.47
In kdo želi živet v gnili lublani z gnilim županom!
Odgovori
-1
1 2
čebelinko
19. 10. 2026 17.47
In potem je čudno, zakaj mladi nočejo več imeti družine... kje hudiča bojo pa živeli?! Tisti, ki bo podedoval od staršev je lahko vesel (dokler bo lahko vzdrževal, preden se začne podirat), tisti ki ne bo dobil nič, je pa nasrkal, da se mu niti sanja ne. Pa preden tastari začnete pametovat... delajo tudi tamladi, ampak danes se stanovanja ne da več kupit za "dve gajbi piva", kot se je dalo včasih.
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+3
3 0
klop12
19. 10. 2026 17.43
To je joke, pljuvamo si v lastno skledo. Dej vklopte možganske celice, kam to vodi. To ni vzdržno in življenjsko že na srednji rok. Slekj kot prej bo prišlo do nekega revolta, ker bo ljudem prekipelo, ker sistem ne deluje oz. jih gre konkretno na škodo.
Odgovori
+4
5 1
čebelinko
19. 10. 2026 17.51
Resnica. Danes se mogoče še nekako da, ampak moraš delat kot žival po več služb. Ta generacija, ki je zdaj v osnovni šoli je pa gotova. Ni varjante, če bo šlo tako naprej... enkrat bo moglo počit, tole je dobesedno norost.
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+1
2 1
lokson
19. 10. 2026 17.42
Avto stane tudi par milijončkov, pa to ni splošno pravilo. Kakšno posploševanje.
Odgovori
0 0
vvvilice
19. 10. 2026 17.42
Pravzaprav je vseeno, konec EU je pred vrati, huligani razbijajo izložbe, kradejo, uničujejo, ... Diši po koncu. Enormne premoženjske razlike terajo svet v proteste
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-1
0 1
vvvilice
19. 10. 2026 17.39
Vse se drazi, stanovanja pa naj bi se cenila? Ne bo šlo. Še manj ljudi bo lahko kupilo lastno stanovanje, drugim bo najem edina opcija, če bo plača sploh zmogla ta strošek. Ni pa vse Ljubljana.
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+2
2 0
FIRBCA
19. 10. 2026 17.37
kaksne klobasarije to sta dva stanovanja ko jim je dal se ve kdo in se dviguje cena potem seposplosi in naredi kolops v drzavi vsi se imajo v Lj ze za miljonarje par pa ze za miljarderje na papirju in 30minut predkonec spanja sanje seveda. To je nacrtno dvigovanje in zavajanje umetno drazenje da se nic ne proda ker je prevec stanovanj narejenih. veliko je luxus stanovanj dva nadstropja spodaj pa socialci ali pa luxsuz trgovina Lidl- mal resnosti.
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-2
0 2
Podlesničar
19. 10. 2026 17.46
Pejt postavit hišo, boš videl kako je pocen... tam trg nepremičnin nič ne vpliva na ceno gradnje.
Odgovori
0 0
MasteRbee
19. 10. 2026 17.36
Hrvati poberejo zaradi bolj pametne politike veliko investicijskega denarja. Denar pride, nepremičnina pa ostane.
Odgovori
+0
1 1
MasteRbee
19. 10. 2026 17.34
Kdo pri takšnih cenah preprečuje novogradnjo? Dolgotrajni postopki, premalo zazidljivih zemljišč, lobi, ki obvladuje nepremičninski trg.
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+1
2 1
ActiveR
19. 10. 2026 17.29
To so bučke, cene držijo zaradi morebitnega davka na nepremičnine. V prvi polovici leta prodanih 5.329 stanovanjskih nepremičnin, tako novih kot rabljenih. To je zelo malo. V Vancouvru se je število praznih stanovanj po uvedbi davka na nepremičnine zmanjšalo za 25 %, to bi za Slovenijo pomenilo cca 40.000 stanovanjskih enot, in to samo prazne. Na tisoče enot pa bi še dodatno bilo na voljo za najem. Cene bi se več kot prepolovile.
Odgovori
+0
2 2
piu
19. 10. 2026 17.24
Golub je obljubil 30.000 stanovanj. V celem mandatu pa ni naredil niti enega.....Zato so cene visoke.....
Odgovori
+5
7 2
Con-vid 1984
19. 10. 2026 17.30
Je pa zato uvozil 80000 tujih državljanov
Odgovori
+6
6 0
thetech
19. 10. 2026 17.37
Ne skrbi, jih tudi Janez uvaža..
Odgovori
-3
0 3
Jon Bacek
19. 10. 2026 17.19
Veliko priseljevanje iz Ukrajine in ostalih držav, trošenje ukrajinskega vojnega denarja za nepremičnine po celotni EU povečuje povpraševanje in s tem cene nepremičnine. Poznam Ukrajinko, ki živi v Ljubljani, doma ima še starše ter 2 sestri je prišla v Ljubljano, kjer ji naša država plačuje najemnino blizu 600€ mesečno ter žepnino, istočasno na spletu objavlja fotke in blog, za kar je posebej plačana preko nekega podjetja. Starši in sestri mirno živijo v Ukrajini, kajti v tistem delu ni vojne. Podobnih primerov je še precej.
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+1
3 2
fljfo
19. 10. 2026 17.23
Ukrajinci so krivi za porast cen nepremičnin...To bo
Odgovori
+2
3 1
Con-vid 1984
19. 10. 2026 17.31
Še vse kaj drugega kot ukrajinci se priseljuje
Odgovori
-1
0 1
The DownFall
19. 10. 2026 17.18
Evropa strmo propada. Dolgoročno to nima nobene prihodnosti. Zanimivo bo, ko se bo mladina pričela na veliko izseljevati, gospodarstvo pa z njimi... Pa že tako mladih skoraj ni več. Ostala bo samo še starejša populacija, ki bo imela vse polno nepremičnin. Razvoj držav pa bo pričel padati kot klada. Na koncu izgubimo vsi...
Odgovori
+2
4 2
matjaz mravlak
19. 10. 2026 17.16
sama požrešnost!! im popolnoma nič drugega
Odgovori
+1
3 2
Amenhotep
19. 10. 2026 17.11
Cene poganja navzgor tudi nenormalna rast minimalne plače.
Odgovori
+4
7 3
WOKEPROPAGANDA
19. 10. 2026 17.20
Kot da ti kupujejo stanovanja!
Odgovori
-2
2 4
proofreader
19. 10. 2026 17.09
Vlada je prisluhnila in znižala davek na najemnine, za mlade in družine celo na samo 5%. Ampak so sindikati proti.
Odgovori
+4
6 2
Podlesničar
19. 10. 2026 17.31
Vlada ni nič znižala, ampak je par všečnih ukrepov spretno uvrstila v "interventni zakon"... kar še ne pomeni, da bo to tudi naredila.
Odgovori
-3
0 3
proofreader
19. 10. 2026 17.08
Operativec Mesec bo zgradil nova neprofitna stanovanja. Po hitri obnovi Drame so se pri Levici izkazali kot strokovnjaki za nepremičnine.
Odgovori
+5
5 0
Tko ne bo šlo
19. 10. 2026 17.06
Gradi se tako ali drugače največ za priseljence iz vseh koncev sveta, predvsem kosovcev in albancev. Ko pogledaš koliko je novih blokov si lahko predstavljaš, kakšno je uvažanje teh ljudi.
Odgovori
+6
6 0
WOKEPROPAGANDA
19. 10. 2026 17.22
Neprofitno stanovanje lahko dobijo le državljani RS! To so že starejši priseljenci! Veliko nepremičnin kar pokupijo priseljenci! Le kdo je bil toliko pameten da je dovolil nakup tujcem?
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+2
2 0
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