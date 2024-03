Cene stanovanjskih nepremičnin lani porasle najmanj v treh letih

Letna rast cen je bila s 6,8 odstotka najnižja po letu 2021, ko so cene porasle najbolj v zadnjih nekaj letih (za 15,8 odstotka).

Lani so se najbolj zvišale cene novih družinskih hiš (za 9,5 odstotka), sledile so podražitve novih stanovanj (za 8,0 odstotka), rabljenih družinskih hiš (za 7,9 odstotka) in rabljenih stanovanj (za 5,9 odstotka).

Rabljene stanovanjske nepremičnine so se v zadnjem četrtletju lani v četrtletni primerjavi zvišale za 2,3 odstotka. Pri tem so se cene rabljenih stanovanj zvišale za 3,6 odstotka, cene rabljenih družinskih hiš pa za 0,2 odstotka. Rabljena stanovanja so se v tej primerjavi najizraziteje podražila v Ljubljani (za 3,8 odstotka), sledile so podražitve v preostali Sloveniji (za 3,1 odstotka) in Mariboru (za 2,9 odstotka).