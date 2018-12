Nepremičnine v Ljubljani dražje kot leta 2008

Cene nepremičnin v Sloveniji so se letos še zvišale in se približale predkriznemu vrhu iz leta 2008. V Ljubljani so ta vrh že presegle, po oceni centralne banke so stanovanja precenjena. Povprečna cena rabljenega stanovanja se je v letu dni dvignila za kar 11 odstotkov. Tako uradniki kot nepremičninski agenti ugotavljajo, da se trg ohlaja in da je prodaj zaradi visokih cen manj.