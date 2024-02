Cene storitev v domovih za starejše bodo v povprečju višje za 2,8 odstotka

Nekateri domovi za starejše so že januarja vedeli, da bodo morali cene oskrbnin 1. marca zvišati. Stroški, denimo stroški materiala, so se namreč zelo povečali, so takrat opozorili.

Uskladitev cen v marcu se izvaja vsako leto. Izvajalci jo izvedejo ob upoštevanju rasti stroškov dela v javnem sektorju in drugih stroškov storitve, ki so posledica rasti stroškov življenjskih potrebščin. Ministrstvo za solidarno prihodnost, pristojno za področje dela socialnovarstvenih ustanov, v postopku preverja skladnost predlaganih uskladitev cen z veljavno metodologijo za določitev cen, so še navedli.

Po pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev se te cene 1. marca usklajujejo po posameznih elementih, ki so stroški dela in stroški materiala in storitev. Stroški dela se usklajujejo glede na spremembe kolektivnih pogodb, drugih predpisov za določanje plač na državni ravni in zakona o prispevkih za socialno varnost.

Stroški materiala in storitev pa se usklajujejo glede na letni indeks cen življenjskih potrebščin. Letne rasti stroškov dela ter stroškov materiala in storitev najkasneje do 15. februarja v letu objavi minister, pristojen za socialno varstvo.

Hkrati pravilnik določa, da lahko izvajalec uskladi ceno tudi, če bi imela rast omenjenih stroškov v obdobju po zadnji uskladitvi vpliv na povečanje cene za več kot tri odstotke. Prav tako bi ceno lahko uskladil v primeru, ko se stroški dela po zadnji uskladitvi spremenijo za več kot 1,5 odstotka.

Ministrstvo je zaradi rasti stroškov pri storitvi, zlasti stroškov za energente in prehrano, zadnjo uskladitev, ki pa je bila izredna, odobrilo oktobra lani. V skladu z njo so se cene oskrbe, pri kateri je potrebne najmanj osebne pomoči, v standardni dvoposteljni sobi novembra v povprečju uskladile za 1,7 odstotka.

Cene je uskladilo približno 45 izvajalcev, ki so v prvem polletju leta 2023 s storitvijo ustvarili izgubo oziroma so glede na oceno prihodkov in odhodkov do konca leta 2023 pričakovali izgubo, so sredi januarja potrdili na ministrstvu.