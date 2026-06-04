Cene surove kave na borzah padajo, a skodelice v lokalih ostajajo drage

Dobre novice iz Brazilije, vsaj za kmetovalce – tam napovedujejo, da bo letošnja letina kave rekordna, kar se že pozna na svetovnih trgih.

"Brazilija ima največji trg in čeprav imajo drugi, recimo Kolumbija, svojega, reagirajo na to," je povedal pražar Sabin Alexandru Minea.

V začetku meseca je bila borzna cena kilograma kave sorte arabica 4 evre in 82 centov, kar pomeni velik padec cene, ki je bila najvišja oktobra lani, ko je kilogram stal 8 evrov in 20 centov.

Toda ali to pomeni, da bomo zdaj kavo tako doma kot v lokalih pili ceneje? Žal ne. Najprej zato, ker proizvajalci kave, tako veliki kot mikropražarne, redko kupujejo po trenutni borzni ceni in imajo bolj dolgoročne pogodbe, zato se jim surovina morda le nekoliko poceni. A sama vrednost kave na plantaži še zdaleč ni njihov največji strošek, saj se je ob nižjih borznih cenah hkrati podražil njen transport.

"To je dolga veriga, tudi mi pražimo na plin, ki je dražji, tako da je na koncu dražje," opozarja pražar.

To velja tako za mikropražarne kot za večje industrijske proizvajalce. Treba je tudi vedeti, da kava zdaj v resnici ni nenavadno poceni, saj je bila zadnji dve leti rekordno draga in se cena pravzaprav le normalizira. Vse kaže, da ima kava tako imenovano visoko elastičnost povpraševanja, kar pomeni, da se ji potrošniki ne odpovejo, tudi če se podraži.

Sogovorniki so povedali, da je to luksuz in da jo piješ ali pač ne, ne glede na ceno. In kot je povedal pražar Minea, se je dražila tudi zato, ker: "Denar je manj vreden." Zaradi inflacije skodelica kave, sploh če jo spiješ v lokalu in plačaš še storitev, nikakor ni imuna.