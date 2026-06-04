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Slovenija

Cene surove kave na borzah padajo, a skodelice v lokalih ostajajo drage

Ljubljana, 04. 06. 2026 20.48 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
Janez Usenik
Kava

Svetovne borze poročajo, da se je v zadnjem času bistveno oziroma občutno pocenila kava. Bomo torej tudi potrošniki kavo doma in v lokalih lahko pili ceneje? Na kratko – ne. Od drevesa do skodelice gre namreč kava čez veliko rok in to ni poceni.

Dobre novice iz Brazilije, vsaj za kmetovalce – tam napovedujejo, da bo letošnja letina kave rekordna, kar se že pozna na svetovnih trgih.

"Brazilija ima največji trg in čeprav imajo drugi, recimo Kolumbija, svojega, reagirajo na to," je povedal pražar Sabin Alexandru Minea.

V začetku meseca je bila borzna cena kilograma kave sorte arabica 4 evre in 82 centov, kar pomeni velik padec cene, ki je bila najvišja oktobra lani, ko je kilogram stal 8 evrov in 20 centov.

Toda ali to pomeni, da bomo zdaj kavo tako doma kot v lokalih pili ceneje? Žal ne. Najprej zato, ker proizvajalci kave, tako veliki kot mikropražarne, redko kupujejo po trenutni borzni ceni in imajo bolj dolgoročne pogodbe, zato se jim surovina morda le nekoliko poceni. A sama vrednost kave na plantaži še zdaleč ni njihov največji strošek, saj se je ob nižjih borznih cenah hkrati podražil njen transport.

"To je dolga veriga, tudi mi pražimo na plin, ki je dražji, tako da je na koncu dražje," opozarja pražar.

To velja tako za mikropražarne kot za večje industrijske proizvajalce. Treba je tudi vedeti, da kava zdaj v resnici ni nenavadno poceni, saj je bila zadnji dve leti rekordno draga in se cena pravzaprav le normalizira. Vse kaže, da ima kava tako imenovano visoko elastičnost povpraševanja, kar pomeni, da se ji potrošniki ne odpovejo, tudi če se podraži.

Sogovorniki so povedali, da je to luksuz in da jo piješ ali pač ne, ne glede na ceno. In kot je povedal pražar Minea, se je dražila tudi zato, ker: "Denar je manj vreden." Zaradi inflacije skodelica kave, sploh če jo spiješ v lokalu in plačaš še storitev, nikakor ni imuna.

kava borza cene inflacija

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KOMENTARJI2

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Jon Bacek
04. 06. 2026 21.25
Največ na koncu vzame država.
Odgovori
+1
2 1
Hudi časi
04. 06. 2026 20.49
Koliko stvari se je že kdaj pocenilo?
Odgovori
+3
3 0
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