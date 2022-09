'Cene v nebo, milijoni na robu lakote, mi pa hrano sežigamo za avtomobile'

V Evropi narašča raba biogoriv. Ne samo da kurimo hrano v avtomobilih, biodizel iz palmovega olja je trikrat slabši za podnebje kot navadni dizel. Za pridelavo poljščin za biogoriva so potrebne ogromne površine zemljišč po vsem svetu, kar prispeva h krčenju gozdov in prisilnem izseljevanju staroselskih in ostalih lokalnih skupnosti z njihove zemlje, pospešuje podnebno krizo ter povečuje lakoto na globalni ravni.

Nevladne organizacije, med njimi Focus, Oxfam, Deutsche Umwelthilfe in Transport and Environment, pred glasovanjem Evropskega parlamenta o zakonu EU o zelenih gorivih, ki bo 12. septembra, poudarjajo absurdnost uporabe živil za gorivo v času prehranske krize. Pred Evropskim parlamentom bodo protestirali pod ključnikom #FoodNotFuel . Evropske poslance bodo pozvale, naj prenehajo spodbujati sežiganje poljščin za gorivo, saj to še dodano prispeva k svetovni prehranski krizi.

Marjeta Benčina iz Focusa ob tem opozarja, da imajo Evropski poslanci priložnost, da končajo to norost, tako da glasujejo za ukinitev podpore za tovrstna goriva, proizvedena iz poljščin za hrano in krmo.

Cene hrane, ki so bile že prej zaskrbljujoče visoke, so zaradi dogajanja v Ukrajini poletele v nebo. Rekordne suše po Evropi in v drugih delih sveta, bodo to krizo še dodatno poglobile. Milijoni dodatnih ljudi so potisnjeni na rob lakote, še veliko več pa v veliko prehransko revščino. Kljub temu pa v Evropi vsak dan sežgemo ekvivalent 15 milijonom štruc kruha ter 19 milijonom steklenic sončničnega in repičnega olja za gorivo za naše avtomobile in tovornjake. Nevladne organizacije pozivajo evropske poslance, naj 13. septembra na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta pri glasovanju o novi Direktiva o energiji iz obnovljivih virov (RED III) opustijo uporabo rastlinskih biogoriv, opozarjajo v Focusu.

Biogoriva niso rešitev za blaženje podnebnih sprememb, so že večkrat opozorili v društvu Focus: "EU je ob začetku spodbujanja obnovljive energije v prometu pred desetimi leti spregledala zelo pomemben vidik in ni vključila ustreznih trajnostnih meril. Posledično se je povečala uporaba najcenejših in najbolj netrajnostnih surovin za biogorivo – palmovega olja za proizvodnjo biodizla."

Po zadnjih podatkih je 45 odstotkov povečane svetovne uporabe palmovega olja od leta 2008 zahtevalo krčenje gozdov. To je razlog, da je biodizel iz palmovega olja trikrat slabši za podnebje kot navadni dizel. V povprečju sicer biodizel iz živil in krme povzroča vsaj 80 odstotkov več emisij toplogrednih plinov kot fosilni dizel, pojasnjujejo. V Evropi se je v zadnjem desetletju poraba biodizla povečevala, pri čemer se je najbolj povečal delež netrajnostnih surovin, kot je palmovo olje.

Leta 2009 je bilo za proizvodnjo biodizla porabljenih 24 odstotkov uvoženega palmovega olja, deset let pozneje pa je bilo za avtomobile v EU namenjenega že več kot polovica (53 odstotkov) uvoza te surovine. Uporaba biogoriv iz živil in krme je zaradi njihovih učinkov na podnebje in okolje v evropskih politikah sicer že omejena. Dizelsko gorivo iz palmovega olja, ki je bilo opredeljeno kot netrajnostno, bo postopoma prepovedano najpozneje do leta 2030. Toda EU in države članice lahko pokažejo večjo ambicioznost ter ustavijo javno podporo vsem gorivom iz živil in krme že zdaj, pozivajo v Focusu.

Če bi zgolj Evropa dala žita, ki jih sežiga za biogoriva, na svetovni trg, bi lahko nahranili milijone ljudi

Marjeta Benčina iz Focusa ob tem opozarja, da imajo Evropski poslanci imajo priložnost, da končajo to norost, tako da glasujejo za ukinitev podpore za tovrstna goriva, proizvedena iz poljščin za hrano in krmo. Dr. Johanna Büchler iz Deutsche Umwelthilfe je pri tem poudarila, da je sežiganje hrane v avtomobilih v vseh pogledih zelo slaba ideja: "Pomeni na milijone hektarjev dodatnega intenzivnega kmetijstva ter hkrati spodbuja prehransko in podnebno krizo in krizo biotske raznovrstnosti. Zakonodajalci EU morajo nujno prenehati nagrajevati to lažno 'zeleno' tehnologijo preko Direktive o energiji iz obnovljivih virov. Svojo zemljo potrebujemo za pridelavo hrane za ljudi in obnovo naravnih ekosistemov." Maik Marahrens iz organizacije Transport & Environment pa sklene, da ne moremo sežigati hrane za pogon vozil, še toliko manj v času lakote: "Če bi zgolj Evropa dala žita, ki jih sežiga za biogoriva, na svetovni trg, bi lahko nahranili milijone ljudi. Evropski zakonodajalci imajo priložnost, da na septembrskem zasedanju Evropskega parlamenta to ustavijo. Svet nas opazuje."