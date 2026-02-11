Cene vrtca zvišali z nezakonitim sklepom, razliko bodo staršem vrnili

Ne nezakonitost sklepa, s katerim je občinski svet na decembrski seji zvišal cene vrtcev, je občino opozorilo ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Ker je bil sklep sprejet 22. decembra, veljati pa je začel 1. decembra, torej za nazaj, je ministrstvo opozorilo, da je to v neposrednem nasprotju z ustavo, saj ta prepoveduje veljavnost sprejetih aktov in predpisov za nazaj.

Ministrstvo je občino opozorilo tudi na spornost dela sklepa, ki govori o zaračunavanju dodatnih stroškov za otroka s posebnimi potrebami, vključenega v redni oddelek. Omenjeni del sklepa je namreč temeljil na zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, ki pa se je na področju predšolske vzgoje prenehal uporabljati v začetku leta 2019.

Po opozorilu ministrstva je župan sklical izredno sejo občinskega sveta, ki so jo opravili prejšnji teden. Na njej so odpravili veljavnost sklepa za nazaj in odpravili določbo, ki je govorila o zaračunavanju dodatnih stroškov za otroka s posebnimi potrebami, vključenega v redni oddelek. Po novem se bodo sicer cene programov vrtca v občini zvišale tako, kot je predvideval že prejšnji, nezakoniti sklep, in sicer 25 odstotkov za prvo starostno obdobje in 29 odstotkov za drugo starostno obdobje.

Župan ob tem pojasnjuje, da je šlo za nenamerno napako, ki je bila posledica premajhne pazljivosti. Višja plačila vrtca, ki so jih morali starši plačati na podlagi nezakonitega sklepa, bodo poračunana ob naslednjih plačilih, je povedal za STA.