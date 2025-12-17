Cene vrtcev se ponekod dvigajo v nebo

Cene vrtcev se dvigajo v nebo, v nekaterih občinah se je cena zvišala tudi za dvomestno število. Med razlogi pa: višji stroški dela, višji stroški živil za otroke in plačna reforma. Razlike med občinami so sicer velike, ravnatelji vrtcev pa opozarjajo, da se bodo cene še dvigale, če država ne bo uvedla dodatnih subvencij ali če se financiranje vrtec ne bo spremenilo. Kako visoka je dejanska cena programov predšolske vzgoje in koliko od tega plačajo starši?

Marsikateri starši so v zadnjih mesecih prejeli višjo položnico za vrtec. V Mestni občini (MO) Kranj so trenutne cene veljavne od 1. oktobra 2025. "Za oddelek prvega starostnega obdobja 754,01 evra na mesec, v oddelkih drugega starostnega obdobja pa 582,91 evra," pojasnjuje kranjska podžupanja Manja Zorko.

Starši vendarle ne plačajo celotnega zneska, cena je namreč subvencionirana glede na dohodkovni razred. Starši tako plačajo največ 77 odstotkov cene programa predšolske vzgoje, razliko do polne cene krije občina. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, so plačila za mlajšega oproščeni, prav tako za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka.

V MO Koper ekonomska cena za prvo starostno obdobje znaša 792 evrov. Znesek na položnici pa je v povprečju potem 285 evrov. Koprska občina namreč še dodatno zniža cene za vrtec, za prvo starostno obdobje še za 15,40 odstotka, za drugo pa za 20 odstotkov.

Dodatne subvencije na dohodkovne razrede so uvedli tudi v Kranju. "Za prvo starostno obdobje imamo dodatno petodstotno subvencijo, za drugo starostno obdobje in kombinirane oddelke pa triodstotno subvencijo," pravi podžupanja MO Kranj.

Ljubljanski župan Zoran Janković medtem poudarja, da je Ljubljana edina mestna občina, ki od oktobra 2023 ni podražila vrtcev. Tako ekonomska cena za prvo starostno obdobje znaša 732 evrov, starši v 9. dohodkovnem razredu z občinsko subvencijo denimo plačajo 419,91 evra. "Do poletja (se) ne bodo podražili, koliko časa bomo pa zdržali, pa ne znam povedati," dodaja Janković.

Med razlogi za višje cene vrtcev pa: višji stroški dela, višji stroški materialov in storitev ter višji stroški živil za otroke; pa upad števila vpisanih otrok in višje plače v javnem sektorju. Na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje ob tem opozarjajo, da je bila občinam za ta namen ustrezno povišana povprečnina, in sicer za 6,4 odstotka.

Primer dobre prakse pri cenah vrtcev pa je Mestna občina Velenje, kjer bo občina pokrila podražitev vrtca, subvencija bo znašala 488.000 evrov.

In čeprav so ustanoviteljice in večinske financerke javnih vrtcev občine, se povečuje tudi obseg sredstev, ki jih vrtcem zagotavlja država – letno 61,7 milijona evrov.