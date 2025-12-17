Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Cene vrtcev se ponekod dvigajo v nebo

Ljubljana, 17. 12. 2025 18.36 pred 33 minutami 3 min branja 17

Avtor:
Lara Miklavčič
Vrtec, splošna

Veliko staršev je v teh dneh že dobilo položnice z višjimi cenami za vrtec. Za koliko so po občinah dvigovali cene? Katera občina pa namerava podražitev namesto staršev plačati kar iz občinskega proračuna?

Cene vrtcev se dvigajo v nebo, v nekaterih občinah se je cena zvišala tudi za dvomestno število. Med razlogi pa: višji stroški dela, višji stroški živil za otroke in plačna reforma. Razlike med občinami so sicer velike, ravnatelji vrtcev pa opozarjajo, da se bodo cene še dvigale, če država ne bo uvedla dodatnih subvencij ali če se financiranje vrtec ne bo spremenilo. Kako visoka je dejanska cena programov predšolske vzgoje in koliko od tega plačajo starši?

Marsikateri starši so v zadnjih mesecih prejeli višjo položnico za vrtec. V Mestni občini (MO) Kranj so trenutne cene veljavne od 1. oktobra 2025. "Za oddelek prvega starostnega obdobja 754,01 evra na mesec, v oddelkih drugega starostnega obdobja pa 582,91 evra," pojasnjuje kranjska podžupanja Manja Zorko.

Starši vendarle ne plačajo celotnega zneska, cena je namreč subvencionirana glede na dohodkovni razred. Starši tako plačajo največ 77 odstotkov cene programa predšolske vzgoje, razliko do polne cene krije občina. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, so plačila za mlajšega oproščeni, prav tako za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka.

V MO Koper ekonomska cena za prvo starostno obdobje znaša 792 evrov. Znesek na položnici pa je v povprečju potem 285 evrov. Koprska občina namreč še dodatno zniža cene za vrtec, za prvo starostno obdobje še za 15,40 odstotka, za drugo pa za 20 odstotkov.

Dodatne subvencije na dohodkovne razrede so uvedli tudi v Kranju. "Za prvo starostno obdobje imamo dodatno petodstotno subvencijo, za drugo starostno obdobje in kombinirane oddelke pa triodstotno subvencijo," pravi podžupanja MO Kranj.

Ljubljanski župan Zoran Janković medtem poudarja, da je Ljubljana edina mestna občina, ki od oktobra 2023 ni podražila vrtcev. Tako ekonomska cena za prvo starostno obdobje znaša 732 evrov, starši v 9. dohodkovnem razredu z občinsko subvencijo denimo plačajo 419,91 evra. "Do poletja (se) ne bodo podražili, koliko časa bomo pa zdržali, pa ne znam povedati," dodaja Janković.

Med razlogi za višje cene vrtcev pa: višji stroški dela, višji stroški materialov in storitev ter višji stroški živil za otroke; pa upad števila vpisanih otrok in višje plače v javnem sektorju. Na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje ob tem opozarjajo, da je bila občinam za ta namen ustrezno povišana povprečnina, in sicer za 6,4 odstotka.

Primer dobre prakse pri cenah vrtcev pa je Mestna občina Velenje, kjer bo občina pokrila podražitev vrtca, subvencija bo znašala 488.000 evrov.

In čeprav so ustanoviteljice in večinske financerke javnih vrtcev občine, se povečuje tudi obseg sredstev, ki jih vrtcem zagotavlja država – letno 61,7 milijona evrov.

vrtci podražitev cene občine stroški

MOL zapira nekatere podhode zaradi odvisnikov in brezdomcev

Slovenija podaljšala nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko

SORODNI ČLANKI

Javni in zasebni vrtci? Koliko stanejo? Kaj se spreminja?

Janković napovedal dražje vrtce, glede cen ogrevanja skrivnosten

V šolo brez telefonov, vrtci pa bodo spodbujali tudi tvegano igro

Napovedana stavka staršev in združenja zasebnih vrtcev

Starši in vzgojitelji proti povečanju števila otrok v vrtčevskih skupinah

Spremembe pri vpisu in izpisu otrok, vključevanje otrok iz ranljivih skupin

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI17

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
2mt8
17. 12. 2025 19.09
Glavno, da je splav brezplačen.
Odgovori
0 0
Delboy Trotter
17. 12. 2025 18.56
In potem se sprašujejo zakaj mladi nimajo otrok in slovenci izumirajo v lastni državi.
Odgovori
+4
5 1
enapi
17. 12. 2025 19.00
Aha, nekoč pa so jih imeli, ker so otroki bili v vrtcu? Bili so doma
Odgovori
-1
2 3
but_the_ppl_are_retarded
17. 12. 2025 18.56
Zato pa so otroci naše največje bogastvo.
Odgovori
+2
3 1
Artechh
17. 12. 2025 18.54
Socialarji spet zastonj (ali skoraj zastonj), ce pa si si proboril mal vecjo placo pa dobis na suho v zadnjo. Fuj pa tak sistem.
Odgovori
+12
13 1
St. Gallen
17. 12. 2025 18.53
Ljudje so zmagali, ampak prebivalci pa izgubili
Odgovori
+3
5 2
JOSEPH HAYDN
17. 12. 2025 18.53
Seveda prišla je božičnica pa lahko
Odgovori
+5
8 3
Buci in Bobo
17. 12. 2025 18.52
Najdražje je ogrevanje.
Odgovori
+2
3 1
Alex82
17. 12. 2025 18.52
Gremo zdaj 😅tujci so krivi ahahah dežurni za vse na deželi😅🤣🤣🤣🤣
Odgovori
-4
2 6
Artechh
17. 12. 2025 18.55
sej so, oni majo (skoraj) zastonj ti pa dobis 500e poloznico. FUJJJJJ
Odgovori
+6
7 1
enapi
17. 12. 2025 19.02
Če bi dobil 500€ položnico, bi jo z zajetno plačo bp plačal.
Odgovori
+0
1 1
Artechh
17. 12. 2025 19.07
Moja placa je moj trud. Noben mi ni nic senkal. Niti ni javni denar. Zakaj pa nimas zajetne place? aja ker ni tok enostavno.
Odgovori
0 0
Minifa
17. 12. 2025 18.49
Ja draginja Albanci pol Avtobusa otrok plačajo pa NIČ. Drugače pa za varovanje otrok prevelika cena.
Odgovori
+8
12 4
dron
17. 12. 2025 18.51
To misliš bratranci od tvojega idola🐑
Odgovori
-7
4 11
bronco60
17. 12. 2025 18.53
Glede avtobusa ti dam prav, glede varovanja otrok pa ne, ker vrtec je izobraževalna ustanova, na drugem mestu je pa varovanje otrok, seveda, med izobraževanjem.
Odgovori
+1
2 1
bronco60
17. 12. 2025 19.01
Komentar je za Minifo
Odgovori
-1
0 1
Minifa
17. 12. 2025 19.03
Otroci so najbolj sren ko jih pazijo babice spijo do 8 ure zjutraj v topli postelji ne pa ob 5 tih po mrazu v vrtec in zapomni si straši želijo samo varnost za svoje otroke tisti izobraževalni cirkus pa naj ukinejo nima nobene koristi samo jemlje otrokom srečno mladost..Otrokom je stroka vzela veselje, igro in srečno mladost.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Ta igra je najboljša
Čudovito žensko ime, ki postaja vse bolj priljubljeno
Čudovito žensko ime, ki postaja vse bolj priljubljeno
Hči pokojnega Marka Grilca že pri štirih letih navdušuje na snegu
Hči pokojnega Marka Grilca že pri štirih letih navdušuje na snegu
Porodna travma: Ko porod postane nočna mora
Porodna travma: Ko porod postane nočna mora
zadovoljna
Portal
Globok dekolte je bil središče njenega stajlinga
Dnevni horoskop: Ribe bodo vztrajne, rake preplavljajo spomini
Dnevni horoskop: Ribe bodo vztrajne, rake preplavljajo spomini
Barve las, ki jih bomo nosile v letu 2026
Barve las, ki jih bomo nosile v letu 2026
Hči slavnega para je danes videti tako
Hči slavnega para je danes videti tako
vizita
Portal
Ali pitje vode med jedjo slabša prebavo?
Kako premagati praznično osamljenost?
Kako premagati praznično osamljenost?
10 zahrbtnih simptomov, ki opozarjajo, da vaše telo ni popolnoma zdravo
10 zahrbtnih simptomov, ki opozarjajo, da vaše telo ni popolnoma zdravo
Resnica o okrevanju po najpogostejših lepotnih operacijah
Resnica o okrevanju po najpogostejših lepotnih operacijah
cekin
Portal
Prazniki 2026: Kako izkoristiti dela proste dneve za najboljši dopust
Prodaja božičnih slaščic na črno: kakšne globe grozijo prodajalcem in kakšna tveganja prevzemajo kupci
Prodaja božičnih slaščic na črno: kakšne globe grozijo prodajalcem in kakšna tveganja prevzemajo kupci
Sončna elektrarna na jezeru kot korak k zeleni prihodnosti Šaleške doline
Sončna elektrarna na jezeru kot korak k zeleni prihodnosti Šaleške doline
Ogled rimskega vodnjaka Trevi kmalu plačljiv
Ogled rimskega vodnjaka Trevi kmalu plačljiv
moskisvet
Portal
Peter Poles je svoj mir odkril na Ljubljanskem barju
So električni avti res nevarni za pešce?
So električni avti res nevarni za pešce?
9 vrst sira, ki vsebujejo največ kalcija
9 vrst sira, ki vsebujejo največ kalcija
Poslovil se je neporažen
Poslovil se je neporažen
dominvrt
Portal
Nevarnosti na vrhu hladilnika
Veliko odkritje v Italiji
Veliko odkritje v Italiji
Zato kavne usedline nikoli ne bi smeli zlivati v stranišče
Zato kavne usedline nikoli ne bi smeli zlivati v stranišče
Kako se za vedno znebiti moljev?
Kako se za vedno znebiti moljev?
okusno
Portal
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
Hitra enolončnica za decembrske dni
Hitra enolončnica za decembrske dni
Odlična zimska zelenjavna priloga iz pečice
Odlična zimska zelenjavna priloga iz pečice
Najbolj dišeči piškoti, ki oznanjajo praznični čas
Najbolj dišeči piškoti, ki oznanjajo praznični čas
voyo
Portal
Sandokan
Na lovu
Na lovu
Jelenček Niko 3
Jelenček Niko 3
Kapa
Kapa
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1420