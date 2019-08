Zakaj se nič ne premakne pri ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki ga politika objublja že zadnjih 20 let? In tako lahko zavarovalnice mirno kujejo dobičke. Cene zavarovanja pa gredo v nebo. A kje se bodo ustavile? Pri zavarovalnicah Vzajemna in Triglav se bodo septembra mesečne premije dvignile krepko čez 35 evrov in verjetno je samo še vprašanje časa, kdaj bodo premije dvignili tudi pri Adriaticu Slovenija.