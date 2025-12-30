Ceneje po gorivo: za 95-oktansko 5,2, za dizel 4,2 centa manj

Nove cene na vseh bencinskih servisih po državi in pri ponudnikih kurilnega olja veljajo do vključno 12. januarja. Vlada se tokrat za razliko od spremembe cen pred 14 dnevi ni odločila za poseg v trošarine.

Marže trgovcev so medtem tudi v skladu z najnovejšo vladno uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov omejene na vseh bencinskih servisih po državi.

Cene reguliranih naftnih derivatov se sicer izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene temeljijo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.