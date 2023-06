Cenejše cestnine in tedenske vinjete za vožnjo zvečer in ponoči?

Pred vrati pa je tudi turistična sezona in ker je Slovenija tranzitna država, bo v prihodnjih mesecih na naših cestah vse več turistov. "Če prištejemo še obnovitvena in vzdrževalna dela, tovorni promet in prometne nesreče ter vročino, lahko v naslednjih treh mesecih pričakujemo prometni kolaps," je izpostavil Černač.

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je na poslansko vprašanje Jožefa Jelena glede možnosti, da bi obnovitvena dela potekala zunaj turistične sezone ali ponoči, odgovorila, da del zaradi povečanega obsega ni mogoče izvesti le v terminih zunaj turistične sezone ali v nočnem času. Prav zato, ker Ministrstvo za infrastrukturo, kot pravi Černač, ne načrtuje nobenih aktivnosti v zvezi z izboljšanjem prometne pretočnosti na slovenskih avtocestah, je na vlado naslovil pobudo.

Predlagal je, da se v obdobju med 15. junijem in 30. septembrom za vožnjo po avtocestah v nočnem času, torej med 21. in 6. uro zjutraj zniža cestnina za tovorni promet za 50 odstotkov in enako pri nakupu tedenskih vinjet za osebna vozila, ki bodo uporabljene v tem časovnem obdobju. "Na ta način bi spodbudili vožnjo v večernih in nočnih urah, kar bi na slovenskih avtocestah pripomoglo k večji pretočnosti dnevnega prometa," je prepričan.