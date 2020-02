Cengiz Darsu dostavil bančno garancijo

Dars in Cengiz sta pogodbo za začetek gradnje druge cevi karavanškega predora, vredno 98,5 milijona evrov brez DDV oziroma 120,2 milijona evrov z DDV, podpisala konec januarja. Sklenjena je bila za predvideno 62-mesečno obdobje gradnje in desetletno obdobje garancijskih obveznosti.

Cengiz je torej garancijo, ki znaša 10 odstotkov vrednosti pogodbe z vključenim DDV, to je 12 milijonov evrov, vložil nekaj pred rokom, postavljenim na 27. februar.

Predstavniki Cengiza in Darsa januarja ob podpisu pogodbe.

Stroji bodo predvidoma zabrneli marca, če bo to le dopuščalo vreme, je konec minulega meseca napovedal predsednik uprave DarsaTomaž Vidic. V Darsu so zdaj potrdili, da uvedbo turške družbe v delo pričakujejo predvidoma do sredine marca.

Predsednik Cengiza Utku Gök je medtem decembra v Ljubljani dejal, da bo skušalo podjetje dohiteti Avstrijce in dela končati leto pred predvidenim rokom, ki je leto 2025.

Avstrijci so z gradnjo druge cevi začeli septembra 2018, v Sloveniji pa se je zapletlo. Izvajalca gradnje je Dars sicer začel iskati že decembra 2017, a so številne pritožbe oddajo naročila močno zavlekle, zamaknila pa se je tudi sama gradnja druge cevi.

Skupna dolžina vzhodne predorske cevi bo znašala 7948 metrov, od tega bo slovenski del dolg 3546 metrov. Po dokončanju del in preusmeritvi prometa v novo cev na Darsu načrtujejo še dvoletno sanacijo obstoječe, zahodne cevi predora, v tem času pa naj bi promet tekel dvosmerno po novi cevi. Obstoječi avtocestni predor Karavanke je bil sicer zgrajen in odprt za promet v začetku junija 1991.