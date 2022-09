Cengizov zahtevek za revizijo zavrnjen

Državna revizijska komisija (DKOM) je na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila turška družba Cengiz odločala v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila Izgradnja hitre ceste od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug, na 3. razvojni osi sever; sklop C – Škale, sklop E – Velunja, ki ga izvaja naročnik Dars.

Vlagatelj je z zahtevkom za revizijo izpodbijal naročnikovo odločitev, da mu ne prizna sposobnosti za sodelovanje v nobenem izmed dveh sklopov pri oddaji javnega naročila po omejenem postopku, iz razloga, ker vlagatelj kot gospodarski subjekt iz Turčije nima pravno zagotovljenega dostopa do konkretnega javnega naročila.



V postopku pravnega varstva je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila omejil dostop do zadevnega javnega naročila gospodarskim subjektom iz tretjih držav, ki nimajo sporazuma o odprtju trga javnih naročil EU oziroma Slovenije, za kar ima naročnik podlago v 25. členu Direktive 2014/24 in 11. členu zakona o javnem naročanju (ZJN-3). Državna revizijska komisija je tudi ugotovila, da ne obstoji mednarodni sporazum, ki bi gospodarskim subjektom iz Turčije omogočal dostop do trga javnih naročil EU oz. Slovenije, zato je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.