Ceni bencina in dizla ostajata nespremenjeni

Za liter neosvinčenega motornega bencina bo, ob spremenjeni trošarini, ki je določena na 0,49693 evra/liter na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,514 evra na liter, pri 50-ih litrih to znese 75,70 evra. Če ne bi regulirali cen NMB 95, bi po ocenah Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, kjer so upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter bilo treba odšteti okoli 1,552 evra na liter.

Liter dizla bo, ob spremenjeni trošarini, ki je določena na 0,47967 evra/liter znašal 1,528 evra na liter, kar pri 50-ih litrih znese 76,40 evra. Če ne bi regulirali cen dizla in hkrati potrošnikov oprostili plačila prispevka za obnovljive vire energije in soproizvodnjo toplote in elektrike, bi po ocenah ministrstva, kjer so upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter dizla bilo treba odšteti okoli 1,579 evra na liter.