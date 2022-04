Ceni bencina in dizla še za en mesec ostajata enaki

Z Urada vlade za komuniciranje so sporočili, da je vlada izdala Uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov in jo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. "Zaradi visokih cen nafte na svetovnih trgih in vojne v Ukrajini se v prid državljanov in zaradi zaščite najranljivejših veljavnost Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov podaljša za 30 dni," so zapisali. To pomeni, da bo cena litra 95-oktanskega bencina še naprej omejena na 1,503 evra, cena litra dizla pa na 1,541 evra. Uredba začne veljati 21. aprila.

icon-expand Ceni bencina in dizla še za en mesec ostajata omejeni z Uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov. FOTO: Shutterstock Kot so še sporočiči z Ukoma, je v uredbi predlagan enak način oblikovanja cen kurilnega olja kot v obdobju pred liberalizacijo cen KOEL aprila 2016. "Cene se oblikujejo na podlagi predpisane metodologije v uredbi. Marža distributerjev je določena v absolutnem znesku in znaša 0,06 evra na liter," so še sporočili.