Ceni dizla in 95-oktanskega neosvinčenega bencina še nekoliko nižji

Novi ceni začneta veljati v noči iz ponedeljka na torek. Ceni omenjenih dveh pogonskih goriv bosta v naslednjem 14-dnevnem obdobju, torej od 19. julija do vključno ponedeljka, 1. avgusta 2022, znašali 1,70 evra za liter dizelskega goriva in 1,62 evra za liter neosvinčenega motornega goriva (NMB-95), so sporočili z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

V skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov so zunaj območja avtocest in hitrih cest omejene tudi marže trgovcev, in sicer na 0,0591 evra na liter dizla ter na 0,0607 evra za liter NMB-95.

Ceni dizla in NMB-95 se bosta izračunavali na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja med ameriškim dolarjem in evrom. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Za naftne derivate se štejeta 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin in dizelsko gorivo, za dizelsko gorivo pa se šteje osnovno dizelsko gorivo brez dodatkov.

Cene pogonskih goriv na bencinskih servisih na površinah avtocest in hitrih cest se še naprej oblikujejo prosto na trgu oziroma jih trgovci določajo sami. Za avtoceste in hitre ceste se štejejo ceste, kot jih določa Uredba o kategorizaciji državnih cest.