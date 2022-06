'Ceno dveh evrov za liter lahko pričakujemo tudi v Sloveniji'

Kaj pripravlja Golobova vlada, da bo ublažila draginjo, podražitve bencina, dizla, plina, hrane, elektrike? Vlada je na mizo dala sveženj ukrepov za pogonska goriva. Vendar se je pet ministrov, ki sestavljajo delovno skupino, po sestanku zavilo v molk. Kaj to pomeni? Bo res konec regulacije cen goriva? In kaj to pomeni za voznike? Bodo cene spet zbezljale? Kaj bi morali storiti?

Električna energija, pri kateri več kot 50 odstotkov položnice odpade na prispevke, trošarine in omrežnine, je za končnega uporabnika že zdaj občutno večja kot na trgu. "Ta razlika je trenutno krat štiri. Gospodinjstva plačujejo, po zadnjih podatkih, 70 evrov za kilovatno uro. Na borzi terminske pogodbe za prihodnje leto že kažejo ceno 240 €," podražitve ocenjuje Jure Šimac iz Financ. Podobno je tudi pri sestavi cen naftnih derivatov. Liter najbolj prodajanega, dizelskega goriva zdaj brez dajatev stane 77 centov, kar je 53 odstotkov končne cene. Preostanek cene predstavljajo prispevki za obnovljive vire energije, podporo proizvodnji, zagotavljanje prihrankov ter trošarine in DDV. Koliko maneverskega prostora za blaženje cen, ki ga napoveduje vlada, je še na voljo? "Podobno kot pri električnih energiji, gre tudi pri gorivih za razmerje nekaj čez 50 oziroma pri gorivih celo 60 odstotkov deleža, ki pade na trošarine in davek. To ne velja le za Slovenijo, temveč za večino evropskih držav in vlada tukaj nima nekega manevrskega prostora," ocenjuje dekan fakultete za energetiko Sebastijan Seme. Cena zemeljskega plina trenutno pada Derivati, elektrika, prehrana, plin, pravijo na vladi, je vrstni red ukrepov, ki se jih bodo lotili. Takšne prioritete se zdijo Semetu smiselne. Kaj lahko vlada na teh področjih konkretno naredi? "Nenazadnje derivati in elektrika vplivajo neposredno na ceno prehrane. Glede zemeljskega plina lahko še počakamo, saj cene trenutno padajo, ker ni kurilne sezone. Menim, da je ta vrstni red zelo primeren, je pa seveda potrebno hitro ukrepati. Kako lahko vplivamo na ceno, pa je odvisno od tega, kako se bo država tega lotila," dodaja Seme. PREBERI ŠE Neuradno: vlada ne želi podaljšati regulacije cen pogonskih goriv Kurilna sezona se je komaj končala, upravniki pa že s strahom čakajo novo. Kako bi vlada lahko odpravila negotovosti, upravitelji pravijo, da dobavitelji sploh ne želijo podajati ponudb? "Te napovedi so vedno neprijetne," odgovarja Seme in opozarja, da bo potrebno opazovati več dejavnikov, tudi ukrajinsko-rusko vojno. "Lahko pa rečemo, da bodo sedaj cene še nekaj časa rasle. Ko se bodo dosegle tiste zaloge derivatov, pa se bodo cene ustalile. Kot vidimo v drugih evropskih državah je cena prek dveh evrov na liter," pravi Seme in napoveduje, da lahko ceno dveh evrov za liter pričakujemo tudi v Sloveniji.