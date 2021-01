Center Logout pripravlja smernice, s katerimi bi omejili čas, ki ga mladi preživijo na spletu

Leta pred pojavom covida je društvo Logout opozarjalo na vse večje število mladih, zasvojenih z igricami in spletnimi vsebinami. Zdaj pa smo že mesece v situaciji, ko so mladi dobesedno priklenjeni pred zasloni, in vse kaže, da bo za večji del šolajočih še vsaj nekaj časa tako. Opazne so zdravstvene težave mladih, vse glasnejši so psihologi in učitelji, ki smo jih prav tako kot otroke za preveč časa posedli pred ekrane. Center Logout predlaga, da bi vsaj en dan na mesec mladi preživeli brez računalnikov – tudi v času pouka.

