Center prestolnice za kratek čas obstal: kaos in gneča

V Ljubljani je zapora centra poskrbela za nekaj zmede in slabe volje. Kot opisujejo naši bralci, je bil ta poln policistov in varnostnih agentov. Bila je tudi gneča, ljudje pa so zmedeno ugotavljali, zakaj ne vozijo mestni avtobusi. Policija je na enem izmed križišč ustavila promet, sledil je pravi mali prometni kolaps. A že včeraj je LPP zaradi enourne popolne zapore Slovenske ceste (med Šubičevo ulico in Erjavčevo cesto) potnike obvestil o obvozih. Razlog pa: v središču se je mudil uzbekistanski predsednik Šavkat Mirzijojev.