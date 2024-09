Center varne vožnje na Vranskem postregel z avtomobilsko poslastico

Ljubitelji avtomobilov so v centru varne vožnje na Vranskem zagotovo prišli na svoj račun. Tam je bilo polno jeklenih konjičkov. Ne le da so lahko na enem mestu videli celo paleto različnih avtomobilov, doživeli so lahko tudi dirkaško poslastico z večkratnim državnim prvakom v reliju, Rokom Turkom. Prav tako so obiskovalci lahko preizkusili avtomobile na poligonu in se podali na testne vožnje.