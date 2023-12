Center za brezdomce: Uršulinke sestanek predlagajo naslednje leto

Navedli so, da so v teh dneh zaman iskali termin za sestanek s skupnostjo uršulink, da bi skupaj našli rešitev, ki bi omogočila nadaljnjo skrb za brezdomne osebe v središču Ljubljane in zagotovila obstanek Centra za brezdomce na obstoječi lokaciji vsaj do konca zime.

"Uršulinke smo v teh dneh v polnosti vključene v organizacijo enega največjih mladinskih dogodkov v Ljubljani – Evropsko srečanje mladih, kjer pričakujemo več tisoč mladih romarjev iz vse Evrope. Zato smo ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti tudi predlagale, da se sestanemo v začetku prihodnjega leta. Odgovor na naš predlog še čakamo," so za STA sporočile Uršulinke Rimske Unije.

Zanimanje ministra Luka Meseca glede prostorov za brezdomce jih sicer veseli, saj je vprašanje brezdomcev v središču Ljubljane končno dobilo pozornost ustreznih deležnikov. "Z upanjem pričakujemo to srečanje, ki bo gotovo obogateno s predlogi ministra in njegove ekipe za razrešitev situacije," so poudarile.

Kot so dodale, del svojih prostorov že 17 let brezplačno namenjajo za uporabo Društvu prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote in njihovemu dnevnemu centru za brezdomce in so še vedno prepričane, da se bo, ob pomoči vseh relevantnih deležnikov, našla rešitev, ki bo sprejemljiva za vse strani.

"Še posebej glede na to, da je nastala situacija plod dolgega procesa, ki se je začel že pred enajstimi leti in nikakor ne predstavlja nenadne in nepričakovane odločitve, kot bi nekateri radi to predstavili v preteklih dneh," so poudarile.

Zaradi interesov nadaljnjega razvoja dogodkov v javnosti dogajanja ne bodo komentirale, dokler se ne sestanejo s predstavniki ministrstva, so še sporočile.