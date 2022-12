Center za tehnologije genske in celične terapije dobil evropsko zeleno luč

V Sloveniji bo zrasel Center za tehnologije genske in celične terapije (CTGCT), načrti Kemijskega inštituta za ustanovitev CTGCT so namreč dobili evropsko zeleno luč. Glavni namen centra je razvoj novih, naprednih in personaliziranih načinov zdravljenja.

Kemijski inštitut bo v okviru evropskega projekta in ob podpori vlade pridobil financiranje za izgradnjo centra, kjer bodo razvijali nove, personalizirane načine zdravljenja. Na ta način bo, v sodelovanju z zdravniki, pacientom z redkimi genskimi boleznimi in rakavimi obolenji omogočen hitrejši dostop do naprednih oblik zdravljenja.

"5 odstotkov prebivalcev sveta ima neko obliko redke genetske bolezni, kar predstavlja okoli 100 tisoč bolnikov v Sloveniji," trdijo na svoji spletni strani.

"Kemijski inštitut z več kot 75-letno tradicijo postavlja nove mejnike v znanosti in na področju prenosa znanja v Slovenskem raziskovalnem okolju," pišejo na svoji spletni strani in dodajajo, da bo s Centrom za tehnologije genske in celične terapije postavljen nov mejnik v slovenskem zdravstvenem ekosistemu. "To je zelo pomemben uspeh, ker je tovrstnih centrov v Evropi malo. Še bolj pomembno je, da bo center pomembno začrtal nadalnje aktivnosti Kemijskega inštitua. To bo Slovenijo postavilo v ospredje na tem področju," je uvodoma dejal prof. dr. Gregor Anderluh, direktor Kemijskega inštituta. Povedal je, da nameravajo kamu razviti še en razvojni center.

icon-expand Gregor Anderluh FOTO: POP TV

Povedal je, da lahko nekatere težke bolezni, zaradi novih tehnologij, zdaj naslavljajo tudi v centru. "Vsi v Sloveniji smo lahko ponosni na ta projekt, tudi zato, ker center pomeni en korak proti izboljšanju kakovosti življenja pacientov," je še dodal. Profesor dr. Roman Jerala iz Kemijskega inštituta je predstavil center in dejal, da Slovenija "ne caplja za ostalimi, ampak je med bolj uspešnimi državami na tem področju". "Imamo tudi zelo dobro klinično testiranje v laboratoriju za živalske modele," je naštel med drugim. Povedal je, da prek modulov lahko vplivamo na delovanje celic, Slovenci pa so na raznih tekmovanjih iz teh področjih zelo uspešni.

icon-expand Roman Jerala FOTO: POP TV

"Naš cilj je, da uvedemo inovativne terapije," je dejal in pojasnil vizijo, da bi zgradili center, kjer bomo razvijali tehnologijo, ki bo lahko v uporabili že čez pet ali deset let. Na razpis se prijavilo 116 projektov, CTGCT pa je bil zbran kot eden od 12. "Cilj je pacientom v Sloveniji omogočiti hitrejši dostop do sodobnih metod zdravljenja," je dejala izr. prof. dr. Mojca Benčina iz Kemijskega inštituta. Dodala je, da je koristi centra sicer treba gledati široko. "Predvsem gre za prebojna znanstvena odkritja, hkrati si želimo, da bo na ta način zdravljenje bolezni, ki jih bomo naslovili na centru, boljše," je dodala. Ustanovitev centra bo koordiniral Kemijski inštitut, polno operativen pa naj bi center postal v naslednjih petih letih, financiranje se medtem zaključi po šestih letih. Povedala je še, da bodo potrebovali veliko kadra in pozvala, naj se tisti, ki bi jih delo zanimalo, pridružijo. Minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Igor Papič je projekt pozdravil in dejal, da je vesel, da iz temeljnih bazičnih raziskav prehajajo v uporabno znanost, torej v prakso. "Pomembno je tudi, da pri prenosu znanja ne govorimo o kreiranju novih produktov in industriji. Jaz o prenosu znanja govorim o prenosu znanja v družbo," je dejal.

icon-expand Igor Papič FOTO: POP TV

"Kar slišim je nad mojimi pričakovanji. Tega si ne bi mislil nikoli in nikdar in res ste carji," je dejal Samo Zver iz UKC Ljubljana in izpostavil pomen sodelovanja. "Naše sodelovanje je zgledno, ker delamo za bolnika in vemo, kje nam je mesto in tako bo tudi vnaprej," pravi.

icon-expand Samo Zver FOTO: POP TV

"Mi za taka zdravljenja plačujemo oderuško veliko. Zdravljenje ene genske terapije je na primer dva milijona in pol evrov, po ritmu kot gre, če bomo samo kupovali tuje znanje, dolgo ne bomo zdržali. Zato je tak pristop, o katerem govorimo danes, edino upanje, da bomo z lastnim znanjem in raziskavami to znanje bistveno pocenili in približali našim državljanom," je povedal. "Eden izmed naših bolnikov bo moral imeti tako zdravljenje zdaj, pa ga ni bilo mogoče vključiti, ker ne govori ne angleško ne nemško. Takšnim situacijam se bomo uspeli v prihodnje izogniti. Naši bolniki tako ne bodo talci odločitev v tujini," je dodal. Tudi izr. prof. dr. Damjan Osredkar iz UKC Ljubljana je pohvalil in se zahvalil Kemijskemu inštitutu. "Danes lahko z novimi tehnologijami ponudimo zdravljenje, ki bistveno spremeni potek bolezni. Ena od teh idej je tudi zgodnje presejanje novorojenčkov. V začetku prihodnjega leta bomo začeli presejati za štiri genetske bolezni," je napovedal. Dodal je, da bo center omogočil platformo, kjer se bo dalo sodelovati na veliko bolj orgnaiziran in predvidljiv način. "Tak center bo gotovo prispeval tudi k razvoju medicine v Sloveniji," je odločen. Povezava s strokovnjaki iz Združenega Kraljestva, Nizozemske in Nemčije Slovenija se kot država članica EU13 s slabše razvito infrastrukturo raziskav in razvoja v primerjavi z raziskovalno bolj intenzivnimi članicami uvršča pod evropsko povprečje v segmentu raziskav in razvoja. V raziskovalno bolj intenzivnih državah z lastnim razvojem in proizvodnjo naprednih terapij medtem učinkovito naslavljajo priložnosti krepitve nacionalnih zdravstvenih sistemov z ustanavljanjem visoko tehnoloških biomedicinskih organizacij. Center odličnosti CTGCT bo tako slovenske strokovnjake povezoval s strokovnjaki iz Združenega Kraljestva, Nizozemske in Nemčije. Kot pravijo na centru,bo to omogočilo strokovni napredek pa tudi boljši prenos znanja v slovensko zdravstveno panogo. "S čemer bomo povečali število slovenskih izdelkov in storitev z visoko dodano vrednostjo," pojasnjujejo.

icon-expand Center za tehnologije genske in celične terapije FOTO: CTGCT